وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأرميني تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، آرارات ميرزويان، وزير خارجية أرمينيا، وذلك خلال مشاركتهما في منتدى حوار المنامة.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات، في ضوء الحرص المشترك على دفع أطر التعاون بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع مصر وأرمينيا، وأهمية تكثيف التواصل والتشاور بين الجانبين لدفع التعاون المشترك.

وفي هذا السياق، أشاد عبد العاطي بانعقاد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بالقاهرة في ديسمبر الماضي، معربا عن التطلع إلى عقد الدورة المقبلة في أرمينيا، والتنسيق لتنظيم منتدى لرجال الأعمال على هامشها، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري والصناعي والسياحي، وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا أهمية مواصلة التشاور والتنسيق إزاء التطورات الإقليمية والدولية، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار المنظمات والمحافل متعددة الأطراف، بما يعكس تقارب وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.