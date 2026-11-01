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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رصد بقع نفطية في المياه الجنوبية لسنغافورة قبالة عدة جزر.. وجار العمل لتحديد مصدرها

رصد بقع نفطية في المياه الجنوبية لسنغافورة قبالة عدة جزر.. وجار العمل لتحديد مصدرها
رصد بقع نفطية في المياه الجنوبية لسنغافورة قبالة عدة جزر.. وجار العمل لتحديد مصدرها
أ ش أ

 أفادت تقارير إعلامية اليوم الأحد برصد بقع نفطية في المياه الجنوبية لسنغافورة قبالة جزر "بولاو سيباروك" و"بولاو سيماكاو" ومنطقة "سيلات باوه"، مشيرة إلى أن السلطات تعمل في الوقت الحالي لتحديد مصدرها.

وذكرت هيئة الملاحة والموانئ في سنغافورة - في بيان صادر عنها نقلته قناة "تشانيل نيوز آشيا" - إنه لم يتم العثور على أي بقع نفطية بالقرب من الساحل الغربي أو جزيرة "سنتوسا" أو الجزر الجنوبية أو الساحل الشرقي، مؤكدة أنه لا يوجد أي تأثير على حركة الملاحة حتى الآن.

كما أعلنت الهيئة تفعيل بنود الاستجابة لحوادث التسرب النفطي ووجهت المحطات البحرية في المنطقة بنشر مواردها المخصصة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ تدابير احترازية لحماية الشواطئ إذا لزم الأمر وطلب من السفن الموجودة في الميناء الإبلاغ عن أي بقع نفطية قد تلاحظها.

وأشارت الهيئة إلى أنها تواصل عمليات المراقبة وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحطات البحرية لاحتواء البقع النفطية وإزالتها، في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات للكشف عن مصدرها.

وقد تلقت الهيئة بلاغا الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت سنغافورة بوجود بقع نفطية في المياه قبالة "بولاو سيباروك"، وهو ما أكدته عمليات الرصد الجوي لاحقا في تلك المنطقة.

يشار إلى أن "بولاو سيماكاو" - التي تضم موقع الطمر الوحيد للنفايات في سنغافورة - تقع على بعد حوالي 8 كيلومترات جنوب البر الرئيسي، بينما تعد "سيلات باوه" مسطحا مائيا يقع بالقرب من "بولاو سيماكاو".

تقارير إعلامية بقع نفطية في المياه الجنوبية قبالة جزر بولاو سيباروك منطقة سيلات باوه

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