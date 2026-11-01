طريقة عمل الكشري المصري في حلة واحدة.. وجبة اقتصادية بطعم المحلات وبأقل مجهود

يعد الكشري المصري من أشهر الأكلات الشعبية التي تحظى بشعبية كبيرة على المائدة المصرية، فهو وجبة متكاملة تجمع بين الأرز والعدس والمكرونة والحمص، ويتميز بمذاقه الشهي وتكلفته الاقتصادية، كما يمكن تحضيره في المنزل بأكثر من طريقة.

وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق سهلة وسريعة لتحضير الكشري دون الحاجة إلى استخدام أكثر من حلة لسلق الأرز والعدس والمكرونة، لذلك تعد طريقة عمل الكشري في حلة واحدة من الوصفات العملية التي توفر الوقت والمجهود، مع الحفاظ على الطعم المميز لهذه الأكلة الشعبية.

مكونات عمل الكشري المصري في حلة واحدة

يمكن تحضير الكشري بمكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ، وتشمل:

كوب من الأرز المصري.

نصف كوب من العدس بجبة.

نصف كوب من المكرونة الصغيرة.

نصف كوب من الشعرية حسب الرغبة.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ماء مغلي حسب الحاجة.

طريقة عمل الكشري في حلة واحدة خطوة بخطوة

في البداية، اغسلي العدس بجبة جيدًا، ثم ضعيه في حلة بها كمية مناسبة من الماء واتركيه على النار لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة حتى يبدأ في النضج.

أضيفي الزيت والبصل المفروم إلى الحلة، وقلبي المكونات قليلًا حتى يذبل البصل.

اغسلي الأرز جيدًا وصفيه من الماء، ثم أضيفيه إلى العدس مع التقليب الهادئ.

أضيفي المكرونة والشعرية والملح والكمون، وقلبي المكونات حتى تتجانس.

اسكبي الماء المغلي تدريجيًا حتى يغطي المكونات بكمية مناسبة، مع مراعاة عدم إضافة كمية كبيرة حتى لا يصبح الكشري معجنًا.

اتركي الخليط على نار متوسطة حتى يبدأ الماء في التشرب، ثم اخفضي درجة الحرارة وغطي الحلة.

اتركي الكشري على نار هادئة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، مع متابعة النضج حتى تصبح حبات الأرز والعدس والمكرونة طرية.

بعد التأكد من النضج، ارفعي الحلة من على النار واتركيها مغطاة عدة دقائق قبل التقليب والتقديم.

طريقة عمل صلصة الكشري المصري

لا يكتمل مذاق الكشري دون الصلصة الحمراء المميزة، ويمكن تحضيرها من خلال المكونات التالية:

4 حبات طماطم مبشورة أو كوب من عصير الطماطم.

4 فصوص ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملح وكمون.

رشة شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

ضعي الزيت في وعاء على النار، ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى تظهر رائحته دون أن يتغير لونه كثيرًا، وبعدها أضيفي الخل والطماطم والملح والكمون والشطة.

اتركي الصلصة على نار متوسطة حتى تتسبك ويصبح قوامها أكثر كثافة، ثم ارفعيها من على النار وقدميها بجانب الكشري.

طريقة عمل دقة الكشري بالثوم والخل

تمنح دقة الكشري مذاقًا مميزًا، ويمكن إعدادها بسهولة باستخدام الثوم المفروم والخل وعصير الليمون والكمون والملح والماء.

اخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعيها على النار لدقائق قليلة حتى تمتزج النكهات، ويمكن إضافة الشطة حسب الرغبة.

أسرار نجاح الكشري في حلة واحدة

هناك مجموعة من النصائح التي تساعد على الحصول على كشري متماسك دون أن يتحول إلى عجينة، أبرزها:

عدم الإكثار من الماء حتى لا يصبح الكشري طريًا أكثر من اللازم.

تسوية العدس جزئيًا قبل إضافة الأرز والمكرونة، لأنه يحتاج إلى وقت أطول في النضج.

استخدام المكرونة الصغيرة لتسهيل تسويتها مع باقي المكونات.

عدم التقليب المستمر بعد إضافة الماء حتى لا تتكسر حبات الأرز والمكرونة.

ضبط درجة الحرارة، بحيث تكون متوسطة في البداية ثم هادئة بعد تشرب الماء.

وفي النهاية، تعد طريقة عمل الكشري المصري في حلة واحدة اختيارًا مناسبًا لمن تبحث عن وجبة مشبعة واقتصادية وسهلة التحضير، دون الحاجة إلى استخدام أوانٍ كثيرة أو قضاء وقت طويل في المطبخ.