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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تدعو دول مجموعة العشرين لدعم خفض التوترات في شبه الجزيرة الكورية

كوريا الجنوبية تدعو دول مجموعة العشرين لدعم خفض التوترات في شبه الجزيرة الكورية
كوريا الجنوبية تدعو دول مجموعة العشرين لدعم خفض التوترات في شبه الجزيرة الكورية
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون أهمية الحوار والتواصل بين الكوريتين لتخفيف حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة "أتلانتا" الأمريكية.

وأعلن تشو - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) اليوم الأحد - عزم الحكومة الكورية الجنوبية مواصلة جهودها لتعزيز التعايش السلمي وخفض التوترات في شبه الجزيرة الكورية ، كما دعا في الوقت ذاته الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى تقديم الدعم والتعاون في هذا الصدد.

وحذر تشو من التداعيات الخطيرة لتعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا على الأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة بأكملها، وذلك حسبما أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وحول مضيق "هرمز"، شدد تشو على ضرورة التعاون الدولي لحماية حرية الملاحة والسلامة البحرية في المضيق والتعامل مع التهديدات التي تواجه الأمن الغذائي وتؤثر بشكل مباشر على سبل عيش المواطنين.

وأشار بشكل خاص إلى انضمام كوريا الجنوبية مؤخرا إلى إعلان دولي - بقيادة الاتحاد الأوروبي - يعارض فرض قيود غير قانونية على المرور عبر المضائق الدولية، مؤكدا التزام بلاده بمواصلة تقديم مساهمات عملية لضمان حرية وسلامة الملاحة عبر مضيق "هرمز".

مضيق هرمز وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون تخفيف حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية مدينة أتلانتا الأمريكية

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