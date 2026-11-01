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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شركات أمريكية تتقدم في سباق استغلال معادن منطقة "مريما هيل" الكينية

شركات أمريكية تتقدم في سباق استغلال معادن منطقة "مريما هيل" الكينية
شركات أمريكية تتقدم في سباق استغلال معادن منطقة "مريما هيل" الكينية
أ ش أ

تتنافس خمس مجموعات استثمارية، تقود ثلاثة منها جهات أمريكية، على حقوق تطوير رواسب المعادن الحرجة في منطقة "مريما هيل" بكينيا، الغنية بالعناصر الأرضية النادرة والنيّوبيوم، بعد انسحاب شركتين صينيتين من عملية التنافس.

وقال وزير التعدين الكيني حسن علي جوهو إن الحكومة تتوقع إعلان الفائز خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، موضحا أن خمسة عروض قُدمت في 21 أكتوبر، تشمل مجموعتين أمريكيتين، وتحالفا مرتبطا بالولايات المتحدة، وشراكة أسترالية، ومشروعا مشتركا كينيا-بريطانيا، بحسب تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر أفريقيا".

ومن بين أبرز المتنافسين تحالف "ميريديان مينرال هولدنجز" الذي يضم شركتي الهندسة الأمريكيتين "فلور كورب" و"تيترا تك"، إلى جانب "فرونتير مينرالز" التي تضم شركة "ري إليمنت تكنولوجيز"، وتحالف آخر تقوده "كريتيكال ميتالز"، كما تتنافس شركة "رير إكس" الأسترالية بالشراكة مع "إيلوكا ريسورسز"، إضافة إلى مشروع "جيم أوف دريمز" الكيني - البريطاني.

ويعتقد أن رواسب "مريما هيل"، الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترا من مومباسا، تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الأرضية النادرة والنيّوبيوم تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، ويستخدم النيّوبيوم على نطاق واسع في صناعة الطيران و السبائك المتقدمة، فيما تدخل العناصر الأرضية النادرة في صناعات الإلكترونيات والطاقة النظيفة والدفاع.

تأتي المنافسة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تأمين مصادر بديلة للمعادن الحرجة وتقليل اعتمادها على سلاسل الإمداد التي تهيمن عليها الصين، بينما تشدد كينيا على أن اختيار المطور سيتم وفقا لمصالحها الوطنية ومن خلال عملية شفافة، دون ضغوط من واشنطن أو بكين.

كما تسعى نيروبي إلى ضمان أن يؤدي تطوير مواردها المعدنية إلى قيمة مضافة داخل البلاد، من خلال زيادة عمليات المعالجة المحلية بدلا من الاكتفاء بتصدير الخامات، في إطار توجه أوسع لتعظيم العائد الاقتصادي من ثرواتها المعدنية و جذب استثمارات في سلاسل القيمة المرتبطة بها.

خمس مجموعات استثمارية تطوير رواسب المعادن الحرجة في منطقة مريما هيل بكينيا العناصر الأرضية النادرة والنيّوبيوم وزير التعدين الكيني حسن علي جوهو

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