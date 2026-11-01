قيمتها 2 مليون دولار.. تحطم طائرة خاصة بولاية فلوريدا الأمريكية

تحطمت طائرة خاصة بقيمة 2 مليون دولار واصطدمت بمنتزه للمنازل المتنقلة في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية .

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية ؛ فإن الطائرة، التي يُعتقد أنها من طراز ليرجيت 60، انطلقت من أوستن بولاية تكساس، وتحطمت قبل الساعة الثانية بعد الظهر يوم الأحد في جرينيكرز، غرب ويست بالم بيتش.

كما تظهر بيانات تتبع الرحلات أنها كانت تطير على ارتفاع يزيد عن 35,000 قدم قبل أن تغوص فجأة بشكل شبه عمودي.

كما اصطدمت الطائرة بشجرة، وأسقطت خطوط الكهرباء، وارتطمت بمنزل متنقل، مما أحدث كرة نارية وحفرة في الأرض.

فيما أعلنت إنقاذ الحرائق في مقاطعة بالم بيتش حالة طوارئ جماعية للضحايا.

