قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق يكشف اسم أول صفقة للأهلي في يناير ومراكز التدعيم المنتظرة
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: نعمة البصر من أعظم نعم الله على الإنسان وواجبنا الحفاظ عليها
قبل ما تفك مسمار.. احذر عداد الكهرباء بيسجلك
بعد قليل.. مدبولي يحضر جلسة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بعد طرحه
الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن
تحذير من كارثة نووية.. تاكر كارلسون: ترامب قد يضرب إيران نوويًا خلال أيام
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر
البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية
الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن أبها والطائف ونجران وخميس مشيط
كوريا الشمالية تصعّد تهديداتها النووية في وجه واشنطن وسول.. وتتوعد بتعزيز ترسانتها العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليه محدش بيطالب بإقالة معتمد جمال؟.. أحمد بلال يدافع عن عموتة

احمد بلال
احمد بلال
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

دافع أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، عن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها بسبب أداء الأهلي خلال الفترة الأخيرة، متسائلًا عن أسباب المطالبة برحيله رغم النتائج التي حققها منذ توليه المسؤولية.

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، إن معظم فرق الدوري المصري لا تقدم كرة قدم مميزة، مضيفًا: «هو مين في الدوري المصري بيقدم كورة؟ ما أحمد زي الحاج أحمد، كله شبه بعضه، حتى بيراميدز مبيقدمش كورة».

وتساءل بلال عن أسباب عدم مطالبة الجماهير بإقالة معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، رغم خسارته أمام الأهلي بقيادة عموتة، قائلًا إن هناك اختلافًا في طريقة التعامل مع المدربين وتقييم نتائجهم.

وأضاف: «ليه محدش بيطالب بإقالة معتمد جمال؟ ما هو اتغلب من عموتة اللي مش عاجبك، ومع ذلك الناس بتصفق لمعتمد جمال وبتقوله كمل، واحد كسب 9 مباريات وتعادل في مباراتين، وعاوز تمشيه، هو فيه إيه؟».

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن الصحف المغربية أصبحت مستغربة من الحديث عن رحيل عموتة، في ظل عدم خسارته أي بطولة حتى الآن، معتبرًا أن تقييم المدير الفني يجب ألا يعتمد فقط على مستوى الأداء في بعض المباريات، وإنما يجب وضع النتائج والإنجازات في الاعتبار.

واختتم أحمد بلال تصريحاته بالتأكيد على اعتراضه على المطالبات برحيل عموتة، في ظل النتائج التي حققها مع الأهلي، وما يراه من اختلاف في معايير تقييم الأجهزة الفنية بالدوري المصري.

احمد بلال عموتة مدرب الأهلي معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

الجمع بين معاشين

الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة

فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والسداد أونلاين

إمام عاشور

عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي

الزمالك

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر.. غياب ثلاثي حراسة المرمى

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

محمد سلامة: الاتحاد السكندري لا يستحق المنافسة على الهبوط.. وندرس العروض الجيدة لأي لاعب

حمزة الجمل

رئيس الاتحاد السكندري: حمزة الجمل كان اختياري عن قناعة.. وأنس وائل أسرع صفقة أبرمها

محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري

رئيس الاتحاد السكندري: توليت المسؤولية قبل بداية الموسم بـ33 يومًا.. والظروف كانت صعبة للغاية

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد