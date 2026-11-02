هل يرحل ياسر إبراهيم عن الأهلي؟ إبراهيم فايق يكشف موقف النادي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الاستمرار مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، في ظل الحديث عن إمكانية رحيله عن الفريق.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن ياسر إبراهيم أصبح بعيدًا عن الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي سيتعامل بشكل طبيعي مع قراره حال اختياره الرحيل، ولن يقف أمام رغبته في تحديد مستقبله.

وأضاف أن مسألة الاستمرار أو الرحيل تظل حقًا شخصيًا للاعب، ومن حقه التفكير في مستقبله واتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا لمسيرته الكروية.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والمقاولون العرب، باعتبارها الناقل لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موقف الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في البطولة بالفوز على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل، كما حقق انتصارًا على مودرن سبورت بهدف نظيف في الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي مجموعته في بطولة كأس عاصمة مصر برصيد 3 نقاط، عقب فوزه الكبير على بترول أسيوط بخماسية نظيفة في الجولة الأولى، ويأمل في مواصلة انتصاراته أمام المقاولون العرب.