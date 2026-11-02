النعماني يهنئ الإعلامي أحمد موسى بعد تعيينه عضوا لمجس أمناء جامعة سوهاج الأهلية

هنأ الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الإعلامي الكبير والكاتب الصحفي أحمد موسى، على تعيينه عضوا لمجس أمناء جامعة سوهاج الأهلية.

وقال رئيس جامعة سوهاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الإعلامي الكبير أحمد موسى، رجل وطني من الدرجة الأولى، مشيرا إلى اجتماع الأمس الذي عقد بالعاصمة الجديدة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي.

وذكر رئيس جامعة سوهاج، أن الإعلامي أحمد موسى، رجل نقي وصافي وصاحب أخلاق رفعية، مشيرا إلى وجود قامات بمجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية، مثل محافظ البنك المركزي المصري، واللواء طارق راشد، والدكتورة رشا راغب، والسفيرة نبيلة مكرم، والدكتور عماد الدين حسين، إضافة إلى المستشار أحمد حلمي الشريف، وغيرهم من القامات الأخرى.

وأشار إلى أن جامعة سوهاج، تواصل جهودها لدعم ومساندة تطوير جامعة سوهاج الأهلية، معلقا: لولا وجود الجامعات الأهلية بجانب الجامعات الخاصة لكانت رسوم الجامعات الخاصة ارتفعت .. وبالتالي الجامعات الأهلية ساهمت في تخفيف الأعباء على الأهالي.

وذكر الدكتور حسان النعماني، أن الرئيس السيسي مهتم بمنظومة التعليم في مصر، مع استمرار عمل الحكومة على دعم وتطوير التعليم الجامعي.