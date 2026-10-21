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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة تفوز ببطولة أكتوبر للرماية

الفائزة بالبطولة
الفائزة بالبطولة
همت الحسينى

حققت الدكتورة سحر بدر، أستاذ بكلية الصيدلة  بجامعة المنصورة، وبطلة الرماية بالقوس والسهم،  المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة انتصارات وأعياد أكتوبر للرماية لذوي الهمم.


 أقيمت البطولة تحت إشراف العميد هاني حسين، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم، برعاية الاتحاد المصري للقوس والسهم، على أرض ستاد القاهرة الدولي.

وشاركت سحر بدر في البطولة بصفتها لاعبة نادي فروسية الحرس الجمهوري.

وأشرف على البطولة
اللواء أشرف خليفة، المدير الفني لنادي فروسية الحرس الجمهوري.

يذكر أن الدكتورة سحر محمد إبراهيم بدر،
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية بكلية صيدلة جامعة المنصورة، حاصلة على الدكتوراة من جامعة جورجيا بأمريكا وجامعة المنصورة بمصر، وهي خبير أكاديمي يمثل جامعة المنصورة عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة مارتن لوثر وجامعة ريجنسبرج بألمانيا في مشروع علم النفس الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وهى لاعبة رماية في نادي فروسية الحرس الجمهوري، وبطلة الحرس الجمهوري في الرماية، والمنسق العام والراعي الرسمي لمبادرة “عيشها بسعادة” لدعم ذوي الهمم، ومستشار ذوي الهمم في الاتحاد العالمي لحماية الطفولة، ومنسق كلية صيدلة في مركز خدمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة.


 

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