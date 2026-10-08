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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من النفايات إلى الذهب الأبيض.. تكنولوجيا النانو تعيد تدوير مخلفات الأولومنيوم في مصر

رقائق الألومنيوم
رقائق الألومنيوم
محمود زيدان

تفتح تكنولوجيا النانو الحديثة في مصر آفاقاً غير مسبوقة لتحويل نفايات الألومنيوم المنسية  إلى ما بات يُعرف بـ «الذهب الأبيض»، وهي المركبات والمواد النانوية ذات القيمة المضافة والمرتفعة في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عادل عطية، أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومي للبحوث، إن تحويل مخلفات الألومنيوم وخردة الأواني إلى ألومينا نانومترية فكرة ابتكار بدأت منذ فترة طويلة، موضحا أن المادة المستوردة التي تعادل المادة التي جرى تحضيرها تبلغ قيمتها نحو 340 يورو لكل 100 جرام.

 وأشار إلى أن ذلك يعكس القيمة الاقتصادية الكبيرة للمادة المحضرة من الخردة، خاصة مع ارتفاع سعر الألومنيوم الخردة حاليًا مقارنة بالسعر الذي كان عليه عند بدء تصميم الفكرة.

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة إكسترا نيوز، أن المادة المحضرة تتميز بكونها ألومينا نانومترية، كما أنها من المواد التي تُعرف بالمواد ذات المسام في مدى «الميزو»، مشيرًا إلى أن تصنيف المواد وفقًا لحجم المسام يقسمها إلى ثلاثة نطاقات: الماكرو، والميزو، والمايكرو.

وذكر أن المادة التي جرى تصنيعها يبلغ قطر مسامها نحو 3.5 نانومتر، وأن هذا النطاق له تطبيقات عديدة، من بينها استخدامه في بطاريات الليثيوم، كما أن الألومينا ذات المسام في هذا النطاق مطلوبة بدرجة كبيرة في مجال المواد الحفازة وعمليات الفصل، ومنها الكروماتوجرافي لفصل بعض المركبات العضوية.

وأشار أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومي للبحوث إلى أن الابتكار لا يحتاج إلى تجهيزات كبيرة، ويمكن إنتاج المادة وفقًا للكمية المطلوبة، موضحًا أن مخلفات الألومنيوم تمثل مشكلة كبيرة، بينما يمكن إعادة تدويرها وتحويلها إلى مادة ذات قيمة اقتصادية.

رقائق الألومنيوم الألومنيوم خام األومنيوم المركز القومي للبحوث

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