كشف نادي بايرن ميونخ الألماني عن تفاصيل إصابة نجميه هاري كين ومايكل أوليس، بعد تعرضهما للإصابة خلال مواجهة كولن، التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وأوضح النادي البافاري أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة هاري كين بتمزق في أحد أربطة الكاحل الأيسر، فيما يعاني مايكل أوليس من كدمة في القدم، بعدما اضطر الثنائي إلى مغادرة أرض الملعب قبل نهاية المباراة.

وفي تطور مقلق لجماهير بايرن، ذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن كين، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، قد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر، ما يمثل ضربة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان المهاجم الإنجليزي قد غادر اللقاء في الدقيقة 20 متأثرًا بإصابته، ليحل توم بيشوف بديلًا له، بينما خرج أوليس بين شوطي المباراة، وشارك تيم بيندر بدلًا منه.

وعلى مستوى جدول الترتيب، يواصل بايرن ميونخ تصدر الدوري الألماني برصيد 22 نقطة، لكنه يواجه خطر فقدان القمة حال فوز بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، على بوروسيا مونشنجلادباخ في مواجهة اليوم السبت.

في المقابل، يحتل كولن المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، بعدما خرج بنقطة ثمينة من مواجهة حامل اللقب.