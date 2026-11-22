ترأس المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، والوقوف على مستجدات العمل بمختلف القطاعات، مؤكداً أهمية تكامل جهود الأجهزة التنفيذية، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والارتقاء بمستوى العمل التنفيذي بالمحافظة.

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهود التوعية بخدمة الحجز المسبق المتاحة عبر التطبيق الرسمي للمحافظة، لخدمات المراكز التكنولوجية لتمكين المواطنين من حجز مواعيد الحصول على خدمات المراكز التكنولوجية، بما يسهم في تنظيم تقديم الخدمات للمواطنين، والحد من التكدس والانتظار، وتيسير إنهاء المعاملات.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الشرقية أعضاء الجهاز التنفيذي بضرورة التعريف بالتطبيق الرسمي للمحافظة والترويج للخدمات التي يقدمها من خلال مختلف الجهات التنفيذية، باعتباره منصة رقمية موحدة تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات والخدمات المتنوعة بسهولة ويسر، وتعزز قنوات التواصل بين المواطن والأجهزة التنفيذية، في إطار توجه المحافظة نحو التوسع في التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية.

كما وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالعمل على تعميم منظومة حوكمة وتنظيم مركبات التوك توك إلكترونياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استناداً إلى التجربة المطبقة بمركز فاقوس، وذلك من خلال تفعيل منظومة متكاملة لتسجيل بيانات المركبات ومالكيها، وتركيب استيكرات تعريفية للمركبات المسجلة، بما يسهم في إحكام الرقابة عليها، وتنظيم خطوط سيرها، وتحقيق الانضباط المروري، وتعزيز عوامل الأمن والأمان للسائقين والمواطنين.

وأوضح المحافظ أن المنظومة تستهدف الحد من الممارسات العشوائية، وتحقيق السيولة المرورية، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة على حركة المركبات، مؤكداً أهمية متابعة نتائج التطبيق وتقييم التجربة بمختلف المراكز والمدن، وفقاً لمعدلات التنفيذ ومتطلبات العمل، تمهيداً للتوسع في تعميمها وتحقيق أهدافها.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع التعديات على الطرق، والتصدي لانتشار الأسواق العشوائية والأنشطة المخالفة، ومنها الكافتيريات والأكشاك وصالات الأفراح والملاعب ومعارض السيارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حق الطريق وتحقيق الانضباط والمظهر الحضاري بالشوارع.

كما وجه بضرورة رفع كفاءة مداخل المدن والقرى، والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، ومواصلة المتابعة الدورية للمناطق السكنية، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، مع لجنة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، لمراجعة وتدقيق البيانات المدرجة على المنصة الوطنية لإمكانيات الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة استكمال إدخال بيانات مؤسسات الدولة على المنظومة.

وشدد المحافظ على ضرورة تحري الدقة في إدخال البيانات، والالتزام بضوابط سرية تداول المعلومات، إلى جانب دراسة وتحديد الاحتياجات اللازمة وتدبير مخزون استراتيجي منها، بما يعزز جاهزية أجهزة المحافظة، ويرفع قدرتها على التعامل الفوري والفعال مع الأزمات والمواقف الطارئة، حفاظاً على مقدرات الدولة وسلامة المواطنين.