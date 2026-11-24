أثارت واقعة تنفيذ حكم الجلد بحق المطربة الإيرانية برستو أحمد وأربعة من العاملين معها حالة من الجدل، بعدما نفذت السلطات الإيرانية حكمًا يقضي بجلد كل منهم 74 جلدة، على خلفية إحيائها حفلًا موسيقيًا ظهرت خلاله دون حجاب، قبل أن تنشر تسجيله عبر موقع «يوتيوب»، ليحظى بانتشار واسع ويضعها في مواجهة مع السلطات.

بداية أزمة الإيرانية برستو أحمد

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ديسمبر 2024، عندما أحيت برستو أحمد عرضًا موسيقيًا داخل أحد الخانات التاريخية في إيران، ظهرت خلاله دون ارتداء الحجاب، وقدمت مجموعة من الأغاني الإيرانية الكلاسيكية بمشاركة عدد من الموسيقيين، قبل أن تنشر تسجيل الحفل عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا وردود فعل متباينة.

ولفت الحفل انتباه السلطات الإيرانية، ليس فقط بسبب ظهور المطربة دون حجاب، وإنما أيضًا لمشاركتها الغناء في عرض موسيقي ضم عازفين رجالًا، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقها وعدد من المشاركين في تنظيم الحفل.

حكم على برستو أحمد

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية، أكد المحامي مصطفى نيلي تنفيذ عقوبة الجلد بحق برستو أحمد وأربعة من أفراد فريق عملها، بواقع 74 جلدة لكل منهم، مشيرًا إلى أن الأحكام الصادرة في القضية لم تقتصر على العقوبة البدنية، بل تضمنت أيضًا قيودًا إضافية، من بينها منعهم من السفر وممارسة الأنشطة الفنية لمدة عامين.