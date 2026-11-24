تحتفل الفنانة ميرفت أمين اليوم، الثلاثاء 24 نوفمبر، بعيد ميلادها، فهي من أهم نجمات السينما المصرية وشاركت في أفلام تركت بصمتها في ذهن المشاهد مثل “أبي فوق الشجرة” و“القضية 68” وغيرها الكثير.

ومن خلال هذا التقرير، نتعرف على الفنان الذي كان سببا في دخولها مجال الفن.

الفنانة ميرفت أمين صرحت في لقاء تلفزيوني لها بأن السبب في دخولها مجال الفن هو الفنان الراحل أحمد رمزي قائلة: “قريب والدي كان مدير استديو جلال، وأخدني في مرة أتفرج على تصوير فيلم، وكان ساعتها واقف قدامي الفنان رشدي أباظة وأحمد رمزي”.

وأضافت ميرفت أمين: "أنا لفت نظري أحمد رمزي، وعرض علي الفنان أحمد مظهر أن أشارك في فيلم نفوس حائرة، وبالفعل اتصلوا بأهلي وشاركت في فيلم نفوس حائرة".

في سياق آخر، سبق وكشفت ميرفت أمين، عبر برنامج "الليلة دي" للإعلامية أروى، عن ندمها على زواجها من المطرب السوري موفق بهجت.

وأوضحت "أمين": "لقد كنت صغيرة السن آنذاك ولا أستطيع أن أحكم على الأمور بطريقة سليمة، فقد تعرفت عليه عندما اشتركنا معا في أحد الأفلام.. أعجبت به وشعرت بأشياء غريبة نحوه دون غيره، وعندما دعاني لزيارته في مكان عمله كنت في غاية السعادة، وبالتالي حدث تجاوب، وانجذب كل منا للآخر".

وأضافت الفنانة: "تعرضت لمعارضة شديدة من والدتي ووالدي وعانيت من غضبهما لفترة، ولكني صممت على أن أخوض التجربة دون أن أستمع لأحد، ولكنني في الآخر دفعت ثمن عنادي، حيث دبت الخلافات بيننا ولم يعد هناك أمل في التفاهم حتى صممت على الانفصال رغم محاولاته العديدة لعودة المياه لمجاريها".

بداية ميرفت أمين

ولدت في المنيا من أب مصري وأم إسكتلندية.

كانت من أشهر الممثلات في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين في السينما المصرية.

حصلت على ليسانس آداب من جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية، وكان أول ظهور لها مع المخرج حسين كمال والمطرب عبد الحليم حافظ في فيلم “أبي فوق الشجرة”.

بدايتها الفنية كانت من خلال الجامعة، حيث اشتركت في فريق الجامعة وقدمت مسرحية “يا طالع الشجرة” لتوفيق الحكيم، وبعد التخرج احترفت التمثيل، حيث قدمت مسرحية “مطار الحب” مع الفنان عبد المنعم مدبولي.

وقد اكتشفها وقدمها للسينما الفنان أحمد مظهر عام 1965 من خلال فيلم “حب المراهقات”، ومنه انطلقت في عالم الفن وقدمت عدة أعمال فنية للسينما والتلفاز.

أزواج ميرفت أمين

تزوجت ميرفت أمين 5 مرات أبرزهم حسين فهمى، والد ابنتها الوحيدة منة الله، والراحل عمر خورشيد، ورجل الأعمال مصطفى البليدي.

أعمال ميرفت أمين

من أشهر مسلسلاتها الزوجة أول من يعلم والرجل الآخر، ومن أشهر أفلامها السينمائية في أواخر عقد الستينات وفي السبعينات هي ثرثرة فوق النيل والبحث عن فضيحة والبنات والمرسيدس وأبناء الصمت والحفيد والأنثى والذئاب ودائرة الانتقام وإبليس في المدينة ورجال لا يعرفون الحب وفي الثمانينات نذكر لها جنون الشباب وسواق الأتوبيس وتزوير في أوراق رسمية وزوجة رجل مهم والأراجوز مع عمر الشريف والدنيا على جناح يمامة وأخيرا في التسعينات همس الجواري وكارت أحمر والقتل اللذيذ عام 1998 ومرجان أحمد مرجان عام 2007 وكان آخر اعمالها فيلم ممنوع الإقتراب أو التصوير عرض عام 2017.