تراهن مراكز التسوق وتجار التجزئة في الولايات المتحدة على جذب المتسوقين الذين اعتادوا الشراء عبر الإنترنت من خلال تقديم تجربة متكاملة لا يمكن الحصول عليها من خلف الشاشات، تشمل التسوق والمطاعم والترفيه والأنشطة الاجتماعية.

ويشير استطلاع أجرته شركة "جيه إل إل" إلى أن 84% من الأميركيين الذين يخططون للتسوق خلال عطلة عيد الشكر يعتزمون زيارة المتاجر الفعلية، وهي أعلى نسبة منذ عام 2019. كما يخطط نحو 55% من المتسوقين لزيارة المراكز التجارية المغلقة خلال موسم الأعياد، مقارنة بنحو 50% العام الماضي.

ويقول خبراء القطاع إن المطاعم والأنشطة الترفيهية أصبحت عاملا أساسيا في جذب الزوار، مما يدفع العلامات التجارية إلى تقديم عروض خاصة داخل المتاجر وتحديث فروعها لتحسين تجربة العملاء.

وأظهر إستطلاع شركة "جيه إل إل" للاستثمار العقاري أن المتسوقين الذين يزورون المراكز التجارية يتوقعون إنفاق نحو 1357 دولارا للفرد خلال موسم الأعياد، أي أكثر بنحو 23% من أولئك الذين لا يخططون لزيارة هذه المراكز.

كما يتوقع المستهلكون زيادة إنفاقهم على تناول الطعام والترفيه بنسبة 17.3% مقارنة بالموسم الماضي، في حين ترتفع نفقات الهدايا بنسبة 3.1% فقط.

ويرى مسؤولو شركات تشغيل المراكز التجارية أن الشباب يقودون هذا التحول، إذ باتت هذه المراكز تمثل أماكن للتواصل الاجتماعي وقضاء الوقت، إلى جانب التسوق، ما يعزز جاذبيتها في مواجهة التجارة الإلكترونية.