تتولى ثلاث سيدات إيطاليات رئاسة لجان التحكيم الثلاث في الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان تورينو السينمائي، المقامة في الفترة من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2026، في خطوة تؤكد توجهًا ثابتًا لدى إدارة المهرجان نحو تعزيز الحضور النسائي في صناعة القرار الفني.



وتترأس المخرجة فرانشيسكا أركيبوجي لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، فيما تقود الممثلة والمخرجة ستيفانيا كازيني لجنة الأفلام الوثائقية، وتتولى الممثلة والكاتبة كيارا فرانشيني رئاسة لجنة الأفلام القصيرة.

وأوضح المدير الفني للمهرجان، جوليو بازي، أن هذا الاختيار جاء للعام الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أن الأصوات النسائية تحظى بحضور لافت في هذه الدورة؛ إذ لا يقتصر الأمر على رئاسة اللجان، بل يمتد إلى المسابقة الرسمية نفسها، حيث تحمل عشرة أفلام من أصل ستة عشر فيلمًا متنافسًا توقيع مخرجات.



وتجمع الرئيسات الثلاث خبرات متنوعة تغطي الإخراج والتمثيل والكتابة:

فرانشيسكا أركيبوجي: من أبرز المخرجات في السينما الإيطالية، نال فيلمها الأول «Mignon è partita» (1988) خمس جوائز «دافيد دي دوناتيلو»، وعُرفت أعمالها باهتمامها بالعلاقات الأسرية وعالم الشباب.



ستيفانيا كازيني: ممثلة عملت مع برتولوتشي وغريناواي وداريو أرجنتو، قبل أن تتجه إلى الإخراج، وشارك فيلمها «Lontano da dove» (1983) في مسابقة مهرجان فينيسيا.



كيارا فرانشيني: ممثلة شاركت في أكثر من خمسين عملًا، ومنتجة وروائية، وتكتب مقالات رأي في صحيفة «لا ستامبا».



وتضم اللجان إلى جانب الرئيسات أسماءً إيطالية ودولية بارزة، من بينها مديرة مهرجان روتردام فانيا كالوديرتشيتش، والمخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف، ومدير مهرجان «دي بوبولي» أليساندرو ستيلّينو، والممثلة الفنزويلية إيرا فرونتين.

ويأتي هذا التوجه في دورة تحمل طابعًا نسائيًا واضحًا، إذ يخصص المهرجان ملصقه الرسمي وبرنامجًا استعاديًا للنجمة مارلين مونرو في الذكرى المئوية لميلادها.