شهد أدني سعر دولار في مصر استقرارا مع أول تعاملات له اليوم السبت 28-11-2026 داخل البنوك المصرية.

أجازة البنوك

وعطل البنك المركزي العمل في البنوك منذ صباح أمس الجمعة وعلى مدار اليوم مستوى السوق الرسمية ودون تغيير.

آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

وجاء آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 54.67 جنيها للشراء و 54.77 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك؛ ثباتا من دون تغيير بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ سعر الدولار في آخر تحديث له 54.67 جنيها في معظم البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 54.67 جنيها للشراء و 54.78 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 54.67 جنيها للشراء و 54.77 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وبلغ سعر ثاني أقل سعر دولار 54.73 جنيها للشراء و 54.83 جنيها للبيع في بنكي " التعمير والإسكان، أبوظبي التجاري".

ووصل سعر الدولار 54.75 جنيها للشراء و 54.85 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول".

الدولار في معظم البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 54.77 جنيها للشراء و 54.87 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، الكويت الوطني، HSBC،العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، مصر،المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، البركة".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 54.79 جنيها للشراء و 54.89 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، سايب".

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 54.85 جنيها للشراء و 54.95 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 54.83 جنيها للشراء و 54.84 جنيها للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 54.8 جنيها للشراء و 54.9 جنيها للبيع في بنكي قناة السويس ونكست.

بيع أدوات دين

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن وصول عدد طلبات شراء أذون الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة لصالح وزارة المالية؛ إلى 2078 طلباً قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين.

وفقا لما كشفته بيانات البنك المركزي المصري فقد بلغت قيمة مشتريات أذون الخزانة المقدمة من المستثمرين والمؤسسات المالية 176.6 مليار جنيه بما يساوي 3.23 مليار دولار من اصل 95 مليار جنيه كانت مستهدفة.

تفاصيل الطلبات

ومثل حجم طلبات الشراء المقدمة نسبة 185.9% من الطرح المستهدف وبمعدل نمو يقدر بـ 85.9%

وسجل حجم الطلبات المقدمة في أجل 364 يوما 1012 طلبًأ قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين بقيمة تبلغ 110.3 مليار جنيه بما يعادل 2.017 مليار دولار من أصل 70 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وصل متوسط سعر الفائدة المقدم في الأجل 26.855% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 24%.

بينما وصل حجم الطلبات المقبولة في اجل 182 يوما 1066 طلبُا بقيمة 69.4 مليار جنيه بما يساوي 1.3 مليار دولار من أصل 25 مليار جنيه.

وسجل سعر العائد المقدم 26.344% وأقل سعر بنسبة 24% وأعلي سعر 30%.