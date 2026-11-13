نشر 10،45// طريقة تنظيف الثلاجة وتعقيمها بعمق.. 6 خطوات للتخلص من البكتيريا والروائح الكريهة

تعد الثلاجة من أكثر الأجهزة المنزلية استخداما على مدار اليوم، ويعتمد عليها في حفظ الأطعمة والمشروبات، والحفاظ على صلاحيتها لأطول فترة ممكنة، لكن مع كثرة الاستخدام وتخزين أنواع مختلفة من الطعام؛ قد تتراكم بداخلها بقايا الأطعمة والسوائل والبقع، فضلاً عن الروائح الكريهة التي قد تنتشر بين الأطعمة المختلفة وتؤدي إلى تراكم البكتيريا والملوثات التي قد تؤثر في سلامة الطعام وجودته.

وفيما يلي الدليل الكامل لتنظيف الثلاجة وتعقيمها وذلك ووفقا لما أورده موقع Good Housekeeping:

إفراغ الثلاجة بالكامل وفرز الأطعمة

تتمثل الخطوة الأولى في تنظيف الثلاجة في إخراج جميع الأطعمة والمشروبات المخزنة وينصح بوضع الأطعمة التي تحتاج إلى التبريد داخل حقيبة تبريد مخصصة لحفظ الطعام، أو صندوق عازل للحرارة خلال فترة التنظيف، للحفاظ على برودتها وتقليل تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة لفترة طويلة.

ويجب فحص الأطعمة من خلال مراجعة تواريخ الصلاحية والتأكد من سلامة المنتجات المخزنة، والتخلص من أي أطعمة انتهت صلاحيتها أو ظهرت عليها علامات التلف ومراجعة عبوات الصلصات والتوابل والمنتجات التي تُستخدم على فترات متباعدة، فقد تبقى داخل الثلاجة لفترات طويلة دون الانتباه إلى انتهاء صلاحيتها أو تغير حالتها.

وتساعد هذه الخطوة على توفير مساحة إضافية داخل الثلاجة، كما تمنع إعادة تخزين الأطعمة الفاسدة أو غير الصالحة بعد الانتهاء من عملية التنظيف.

إزالة الأرفف والأدراج وتنظيفها

بعد إفراغ الثلاجة من محتوياتها، يجب إخراج جميع الأرفف الزجاجية والأدراج البلاستيكية القابلة لإزالة لتنظيفها بشكل منفصل والوصول إلى المناطق التي يصعب تنظيفها أثناء وجودها داخل الثلاجة.

ويجب الانتباه إلى درجة حرارة الأرفف الزجاجية قبل غسلها، إذ يحذر الخبراء من تعريض الزجاج البارد للماء الساخن بصورة مفاجئة، لأنه يؤدي إلى التشقق أو الكسر.

اتركي الأرفف الزجاجية حتى تصل لدرجة حرارة الغرفة قبل البدء في غسلها، ثم استخدمي الماء الدافئ مع كمية مناسبة من سائل غسل الأطباق، وافركيها برفق للتخلص من بقايا الطعام والدهون العالقة ثم اشطفيها جيداً بالماء لإزالة بقايا الصابون، ثم جففيها بمنشفة نظيفة، وتأكدي من التخلص من الرطوبة قبل إعادتها إلى الثلاجة.

وتساعد هذه الخطوة على منع تراكم المياه داخل الثلاجة، وتضمن إعادة الأرفف والأدراج نظيفة جافة دون ترك بقايا منظفات قد تلامس الأطعمة فيما بعد.

تنظيف الجدران الداخلية للثلاجة بمواد آمنة

يُعد تنظيف الجزء الداخلي من الثلاجة من أهم مراحل عملية التنظيف،وينصح بتجنب استخدام المنظفات الكيميائية القوية أو مواد التبييض مثل الكلور لأنها قد تترك روائح نفاذة أو بقايا كيميائية يمكن أن تنتقل إلى الأطعمة المخزنة بداخلها.

وبدلاً من ذلك، يمكن إعداد محلول تنظيف مناسب مثل خلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز، المعروفة باسم بيكربونات الصوديوم، مع لتر من الماء الدافئ كما يمكن استخدام مزيج مكون من كميات متساوية من الماء والخل الأبيض، للمساعدة على تنظيف الأسطح وإزالة بعض البقع والروائح غير المرغوب فيها.

وبعد تحضير محلول التنظيف، اغمسي إسفنجة ناعمة أو قطعة قماش مصنوعة من الألياف الدقيقة في الخليط، ثم امسحي الجدران الداخلية للثلاجة والسقف والزوايا بعناية، مع التركيز على الأماكن التي تتجمع فيها بقايا الطعام والسوائل.

أما في حالة وجود بقع صعبة أو لزجة يصعب التخلص منها بالفرك العادي، فيمكن وضع قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ فوق البقعة لبضع دقائق، حتى تساعد الحرارة والرطوبة على تليين بقايا الطعام، وبعد ذلك يمكن مسحها بسهولة دون الحاجة إلى استخدام أدوات خشنة قد تتسبب في خدش الأسطح الداخلية.

وبعد الانتهاء امسحي الأسطح لإزالة بقايا محلول التنظيف، وتجفيف المناطق الداخلية جيداً قبل إعادة الأرفف والأدراج والأطعمة إلى أماكنها.

تنظيف الإطار المطاطي لباب الثلاجة

من المناطق التي يغفل كثيرون عن تنظيفها أثناء العناية بالثلاجة الإطار المطاطي المحيط بالباب، رغم أنه من أكثر الأماكن التي تتراكم بداخلها بقايا الطعام والفتات والسوائل المنسكبة.

ويحتوي الإطار على ثنايا وتعرجات صغيرة يمكن أن تحتفظ بالأوساخ والرطوبة وتكن بيئة مناسبة لتراكم العفن إذا لم يتم تنظيفها وتجفيفها بانتظام.

ولا تقتصر أهمية تنظيف الإطار المطاطي على الحفاظ على نظافته فقط، بل تساعد على ضمان إغلاق باب الثلاجة بإحكام، لأن تراكم الأوساخ يؤثر في كفاءة التصاق الإطار بالباب، ويسمح بتسرب الهواء البارد للخارج.

ولتنظيفه يمكن استخدام فرشاة أسنان قديمة ونظيفة، مع ترطيبها بمحلول مكون من الماء وصودا الخبز، ثم تمريرها برفق داخل الثنايا والتعرجات للتخلص من الفتات والأوساخ العالقة.

وبعد الانتهاء، استخدمي قطعة قماش نظيفة لإزالة بقايا المحلول، ثم جففي الإطار المطاطي جيداً خاصة بين ثناياه، لتجنب تكون العفن أو تراكم الروائح غير المرغوب فيها.

تنظيف الثلاجة من الخارج وإزالة الغبار من ملفات التبريد

لا يكتمل تنظيف الثلاجة الا بالاهتمام بالأبواب والمقابض والأسطح الخارجية، خاصة أن هذه المناطق تتعرض للمس المتكرر على مدار اليوم، ما يجعلها أكثر عرضة لتراكم الأوساخ والجراثيم.

ويمكن تنظيف الأبواب والمقابض باستخدام منظف متعدد الأغراض مناسب لنوع السطح، أو منظف مخصص للأسطح المصنوعة من الستانلس ستيل، إذا كانت الثلاجة مصنعة منها.

وينبغي الاهتمام بتنظيف المقابض بشكل منتظم، لأنها من أكثر الأجزاء التي تلامسها الأيدي بصورة متكررة أثناء فتح الثلاجة لإزالة آثار الأصابع.

ولا تتوقف عملية التنظيف الخارجي عند الأبواب والمقابض، فيجب الاهتمام بملفات المكثف أو ملفات التبريد وهي الأجزاء المسؤولة عن المساعدة في التخلص من الحرارة الناتجة عن عملية التبريد.

وتوجد هذه الملفات عادة في الجزء الخلفي من الثلاجة أو أسفلها، وقد يتراكم عليها الغبار والأتربة بمرور الوقت، ما قد يؤثر في كفاءة عمل الجهاز ويجعله يبذل جهداً أكبر للحفاظ على درجة التبريد المطلوبة.

ولتنظيف هذه الملفات، يجب أولاً فصل الثلاجة عن مصدر الكهرباء، ثم استخدام المكنسة الكهربائية أو فرشاة طويلة مخصصة للوصول إلى المناطق التي تتراكم فيها الأتربة، مع إزالة الغبار المتجمع برفق ودون إتلاف الأجزاء.

وتساعد إزالة الأتربة من ملفات المكثف على تحسين كفاءة التبريد، و تقلل استهلاك الكهرباء وإطالة العمر التشغيلي للجهاز.

إعادة ترتيب الأطعمة والتخلص من الروائح الكريهة

بعد الانتهاء من تنظيف جميع أجزاء الثلاجة، تأتي الخطوة الأخيرة، وهي إعادة تركيب الأرفف والأدراج بعد التأكد من نظافتها وجفافها تماماً، ثم إعادة الأطعمة والمشروبات إلى أماكنها بطريقة منظمة.

وينصح بمسح قيعان العبوات والبرطمانات قبل إعادتها إلى الثلاجة، لأنها قد تحتوي على بقايا وأوساخ متراكمة.

وللتعامل مع الروائح غير المرغوب فيها التي قد تظهر داخل الثلاجة مع مرور الوقت، يمكن وضع علبة مفتوحة من صودا الخبز إذ تساعد على امتصاص الروائح ومن المهم استبدال علبة صودا الخبز كل ثلاثة أشهر لتستطيع امتصاص الروائح.