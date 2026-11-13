حسام موافي يكشف أعراض التهاب الأعصاب الطرفية وأسباب الإصابة ويحذر من علامة مبكرة للسكري

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أبرز أعراض وأسباب التهاب الأعصاب الطرفية، موضحًا أن الإصابة تظهر في صورتين مختلفتين، الأولى تتمثل في زيادة حساسية الأعصاب بصورة مبالغ فيها، بحيث يشعر المريض بألم شديد عند التعرض للمس بسيط، بينما تتمثل الثانية في فقدان الإحساس، وعدم الشعور بالوخز أو المؤثرات الخارجية.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج رب ودني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن مشكلات العمود الفقري، مثل الانزلاق الغضروفي وتلاصق الفقرات، قد تؤدي إلى التهاب الأعصاب والشعور بالتنميل في اليدين والقدمين، مشددًا على أهمية إجراء الفحوصات اللازمة، ومنها الرنين المغناطيسي، واستشارة طبيب متخصص في أمراض الأعصاب لتحديد السبب.

وأشار إلى أن مرض السكري يُعد من الأسباب الشائعة لالتهاب الأعصاب الطرفية، لافتًا إلى أن هذه المضاعفات قد تظهر أحيانًا قبل اكتشاف ارتفاع مستوى السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي قوي للإصابة بالمرض.

وأضاف أن التهاب الأعصاب الطرفية قد يرتبط بأسباب أخرى، من بينها بعض الإصابات الفيروسية، في حال استبعاد مرض السكري والمشكلات المرتبطة به، مؤكدًا أن الإصابة في حد ذاتها لا تستدعي الخوف والقلق، حتى إذا صاحبت بعض الحالات المرضية الأخرى.