نقص الأطباء وأزمة القمامة ودعم الفلاح.. ملفات ساخنة على طاولة النواب الأسبوع المقبل

مناقشة تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية

قضايا الصحة والصناعة والزراعة والتعليم وأزمة القمامة على طاولة النواب

يستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة حزمة من الملفات التشريعية والخدمية والاقتصادية، تتصدرها اتفاقيات تمويل مشروعات تطوير شبكة الكهرباء، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحلية المياه، إلى جانب تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة ستة طلبات مناقشة عامة تتناول قضايا الصحة والصناعة والزراعة والتعليم وأزمة القمامة، فضلًا عن اتفاقيات تمويل مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعة الخضراء المستدامة، في إطار نظر المجلس عددًا من الملفات المرتبطة بالخدمات العامة والتنمية الاقتصادية.

يبدأ مجلس النواب أعماله يوم الاثنين بنظر ستة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، تتناول عددًا من القضايا التي تمس حياة المواطنين وتؤثر في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تشغيل الوحدات الصحية

وتشمل الطلبات ملف تشغيل الوحدات الصحية بالقرى المستفيدة من مبادرة «حياة كريمة»، ومواجهة نقص الأطباء، في ضوء الطلب المقدم من النائبة سناء السعيد وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن.

كما يناقش المجلس طلب النائب مختار همام مرسي وعشرين عضوًا، بشأن دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري وخفض الواردات.

وفي الملف الزراعي، يتناول المجلس طلبين بشأن أسعار المحاصيل الزراعية، لا سيما قصب السكر، ودعم الفلاح والمزارع المصري، تقدم بالأول النائب فتحي قنديل وعشرون عضوًا، وبالثاني النائبة رحاب الغول وعشرون عضوًا.

ويمتد جدول المناقشات إلى ملف التعليم، من خلال طلب النائبة لبنى عبد العزيز وعشرين عضوًا بشأن قواعد احتساب المجموع الاعتباري لطلاب شهادات المعادلة والدبلومة الأمريكية، وتطبيق منهج البكالوريا لمادتي اللغة العربية والتاريخ بصورة مفاجئة.

استمرار أزمة القمامة

كما يناقش المجلس طلب النائبة راندا مصطفى وعشرين عضوًا بشأن استمرار أزمة القمامة وتراكم المخلفات، وما يرتبط بها من تحديات تواجه منظومة النظافة وإدارة المخلفات.