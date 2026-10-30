قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات الاحتلال تفجر منزلي الشهيدين حمودة والجعبة في الخليل
«سنتكوم»: أزلنا الألغام الإيرانية من مضيق هرمز.. والحرس الثوري لم يعد موجودا فيه
1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة
الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس غدا وتُحذر من تقلبات مفاجئة
خاص| كباكا يرفض البقاء في الأهلي دون فرصة.. ويترقب حسم مصيره مع عموتة
محمد طارق أضا يكشف أزمة محتملة بشأن ملعب مباريات الزمالك المقبلة
طردني الفجر بـ البيجامة.. هناء تطلب الخلع والسبب طبق كشري
أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية 2026.. ما موقف محمد صلاح؟
تحذير من انخفاض درجات الحرارة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس مساء اليوم
إقالة مسئول عسكري أمريكي بارز للاشتباه في تسريب معلومات سرية عن إيران وأوكرانيا
اخبار التوك شو| الرئيس السيسي يوجه الدعوة لنظيره المجري لزيارة مصر.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس
مشاركة تاريخية.. مراسلة القاهرة الإخبارية: القوائم العربية تحقق 19 مقعدا في الانتخابات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نقص الأطباء وأزمة القمامة ودعم الفلاح.. ملفات ساخنة على طاولة النواب الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
  • مناقشة تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية
  • قضايا الصحة والصناعة والزراعة والتعليم وأزمة القمامة على طاولة النواب

يستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة حزمة من الملفات التشريعية والخدمية والاقتصادية، تتصدرها اتفاقيات تمويل مشروعات تطوير شبكة الكهرباء، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحلية المياه، إلى جانب تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة ستة طلبات مناقشة عامة تتناول قضايا الصحة والصناعة والزراعة والتعليم وأزمة القمامة، فضلًا عن اتفاقيات تمويل مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعة الخضراء المستدامة، في إطار نظر المجلس عددًا من الملفات المرتبطة بالخدمات العامة والتنمية الاقتصادية.

يبدأ مجلس النواب أعماله يوم الاثنين بنظر ستة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، تتناول عددًا من القضايا التي تمس حياة المواطنين وتؤثر في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تشغيل الوحدات الصحية

وتشمل الطلبات ملف تشغيل الوحدات الصحية بالقرى المستفيدة من مبادرة «حياة كريمة»، ومواجهة نقص الأطباء، في ضوء الطلب المقدم من النائبة سناء السعيد وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن.

كما يناقش المجلس طلب النائب مختار همام مرسي وعشرين عضوًا، بشأن دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري وخفض الواردات.

وفي الملف الزراعي، يتناول المجلس طلبين بشأن أسعار المحاصيل الزراعية، لا سيما قصب السكر، ودعم الفلاح والمزارع المصري، تقدم بالأول النائب فتحي قنديل وعشرون عضوًا، وبالثاني النائبة رحاب الغول وعشرون عضوًا.

ويمتد جدول المناقشات إلى ملف التعليم، من خلال طلب النائبة لبنى عبد العزيز وعشرين عضوًا بشأن قواعد احتساب المجموع الاعتباري لطلاب شهادات المعادلة والدبلومة الأمريكية، وتطبيق منهج البكالوريا لمادتي اللغة العربية والتاريخ بصورة مفاجئة.

استمرار أزمة القمامة

 

كما يناقش المجلس طلب النائبة راندا مصطفى وعشرين عضوًا بشأن استمرار أزمة القمامة وتراكم المخلفات، وما يرتبط بها من تحديات تواجه منظومة النظافة وإدارة المخلفات.

النواب مجلس النواب الصحة القمامة تضامن النواب الجلسة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيكو بانزا

واقعة البوكسر.. تقرير الحكم يحسم عقوبة شيكو بانزا

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

هدي الاتربي

أثارت الجدل.. تفاصيل إطلالات هدى الإتربي بمهرجان الجونة

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

ترشيحاتنا

وزارتا الخارجية الأرمنية والهندية

الهند وأرمينيا تعقدان مشاورات سياسية حول توطيد علاقات الشراكة الثنائية

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: نواصل دعم الشركاء في أفريقيا لمواجهة تهديدات الأمن الغذائي

صورة أرشيفية

تقديرات أمنية إسرائيلية: واشنطن قد تؤجل أي هجوم على إيران لما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

بالصور

محافظ الوادي الجديد تعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 16 قرية بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد