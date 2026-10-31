نجم غزل المحلة السابق: الأهلي تعلم من أخطائه وسيعود بقوة

قال رشاد العرفاوي لاعب نادي غزل المحلة والإفربقي والترجي التونسيان السابق، إن عدم تحقيق الأهلي لأي بطولة الموسم الماضي كان مفاجأة كبيرة، مؤكدًا: كلما شاهدت الأحمر استرجعت ذكريات ريال مدريد بداية القرن الحالي واستقطابه لأبرز وأهم نجوم العالم وفشله في تحقيق أي بطولة.

وتابع "العرفاوي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: في كرة القدم الأسماء وحدها لا تصنع شيئًا، بل الفرق المتكاملة المتجانسة، لذلك أرى أن الأحمر فريق كبير جدًا تعلم من أخطاؤه وسيعود للمنافسة بكل قوة هذا الموسم مع الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا مع كابتن علي ماهر.

وأضاف لاعب الإفريقي التونسي السابق: قديمًا كان لاعبو الأهلي والزمالك يدخلون المباريات بأفضلية أو ربما نقول فائزين قبل أن يلعبوا، لكن حاليًا أشياء كثيرة تغيرت.

واختتم رشاد العرفاوي حديثه: بيراميدز أصبح منافسًا قويًا على كل البطولات والدليل فوزه بدوري أبطال إفريقيا، حتى سيراميكا كليوباترا يعمل بشكل جيد، بالتالي ربما نجد مفاجآت كثيرة في بطولة الدوري هذا الموسم.