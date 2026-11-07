قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات بجنوب لبنان

يواصل الاحتلال الإسرائيلي التصعيد في جنوب لبنان، حيث استهدف القصف المدفعي للاحتلال بلدة المنصوري ووادي زبقين في قضاء صور، فيما سُجل سقوط أربع قذائف مدفعية على بلدة بيت ياحون في قضاء النبطية.



وفي النبطية أيضاً، استهدف القصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي الأحياء الداخلية في بلدة زوطر الشرقية، والمنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وكفرتبنيت، ما أدى إلى تجدد القصف على عدد من المناطق الجنوبية.



وفي قضاء مرجعيون، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف في بلدة بني حيان، بالتزامن مع تنفيذه عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام..كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف وادي الحجير، في إطار استمرار الاعتداءات والقصف المدفعي الذي يطال مناطق عدة في جنوب لبنان.



ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية من خلال القصف المدفعي وعمليات النسف والتمشيط، بما يفاقم الأوضاع الأمنية في القرى والبلدات المستهدفة ويزيد من المخاوف حيال اتساع رقعة المواجهات واستمرار التوتر على طول الحدود الجنوبية.

