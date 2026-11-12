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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شريف عامر: أرقام هيئة الترفيه السعودية تكشف نموًا بنسبة 18%

شريف عامر
شريف عامر
محمود زيدان

أكد الإعلامي شريف عامر، أن صناعة الترفيه، مثلها مثل أي نشاط إنساني آخر، تحتاج إلى العلم والجدية والتخطيط المنظم، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا القطاع يتطلب معرفة نقطة البداية، والطريق الذي يجب اتباعه، والنتائج المستهدف الوصول إليها.

وأوضح شريف عامر، خلال برنامجه «يحدث في مصر»، أن الأرقام التي أعلنتها الهيئة العامة للترفيه في السعودية تعكس حجم العمل والتنظيم الذي تشهده صناعة الترفيه، لافتًا إلى رصد 466 فعالية موزعة على 159 مدينة ومحافظة، إلى جانب إصدار 1464 ترخيصًا لممارسة الأنشطة الترفيهية.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات لا تقتصر على عدد الفعاليات والتراخيص، بل تشمل أيضًا متابعة الشكاوى وقياس مدى رضا الجمهور عن المحتوى الفني والثقافي والترفيهي الذي تقدمه الفعاليات والأنشطة المختلفة، بما يتيح تقييم التجربة ومعرفة آراء المستفيدين منها.

وأضاف أن البيانات المعلنة أظهرت تسجيل قطاع الترفيه نموًا بنسبة 18% مقارنة بعام 2025، معتبرًا أن هذه الأرقام تقدم صورة واضحة عن حجم الصناعة وتطورها، ومدى الاعتماد على الرصد والتقييم في إدارتها.

شريف عامر أخبار وتقارير أخبار توك شو الترفيه

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