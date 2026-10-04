طفلة تكشف آخر ظهور لـ«مسنة العمايدة» وسائق نقل الجثمان يواجه التحقيقات

كشفت التحقيقات وأقوال المتهمين عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل سيدة مسنة تبلغ من العمر نحو 75 عامًا، والعثور على جثمانها داخل جوال ملقى بمياه ترعة المرة ناحية العمايدة الشرقية بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، فيما قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس 3 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وحبس سائق التوك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود بداية الواقعة إلى العثور على جثمان المجني عليها «سعدية. أ» داخل جوال بمياه ترعة المرة، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، لتبدأ بعدها جهود كشف ملابسات الواقعة وتحديد المتورطين فيها.

السرقة وراء الجريمة

ووفقًا لما جاء بأقوال المتهمين في التحقيقات، فإن الدافع وراء الواقعة كان الاستيلاء على مشغولات ذهبية كانت ترتديها المجني عليها، من بينها خاتم وحلق ذهبي، قبل أن تتطور الأحداث إلى الاعتداء عليها والتخلص من جثمانها.

وكشفت أقوال المتهمين، بحسب التحقيقات، أن المجني عليها تعرضت للضرب باستخدام «شاكوش» على رأسها، ما أفقدها الوعي لمدة تقارب الساعة، وبعد أن أفاقت، أقدم المتهم الأول، ويدعى «أبو القاسم. ع»، وفقًا لما ورد بأقوال المتهمين، على خنقها حتى فارقت الحياة.

طفلة تكشف آخر ظهور للمجني عليها

ومن بين التفاصيل التي ساعدت في كشف ملابسات الواقعة، أقوال طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، والتي أفادت بأنها شاهدت المجني عليها للمرة الأخيرة أثناء دخولها منزل المتهمين، كما سمعت صوت صرخة، قبل أن تختفي المجني عليها ولا تخرج من المنزل مرة أخرى.

سائق التوك توك:" قالوا لي جثة حيوان نافق"

وامتدت التحقيقات إلى كشف كيفية نقل الجثمان من مكان الواقعة إلى الترعة، حيث استعان المتهمون بسائق توك توك من قرية الشواولة المجاورة، وأبلغوه بحسب أقواله بأن ما سيتم نقله عبارة عن جثة حيوان نافق، وأنه سيحصل على أجره مقابل عملية النقل.

وبعد أن علم السائق بحقيقة ما حدث، انتابته حالة من الخوف ودفعته إلى الهروب، قبل أن يقوم والده بإحضاره وتسليمه، مؤكدًا له ضرورة إثبات براءته وكشف حقيقة ما حدث.

وبحسب المعلومات الواردة في التحقيقات، تم التعامل مع السائق باعتباره أحد أطراف الواقعة لكشف حقيقة دوره ومدى علمه بالواقعة، ولا يزال محبوسًا على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس المتهمين

وعقب ضبط المتهمين الثلاثة ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، وما ورد من أقوال وشهادات في الواقعة، قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم.