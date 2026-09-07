الدولار يتعثر رغم ارتفاع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

تحرك الدولار بشكل محدود رغم ارتفاع توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي تزيد مخاطر التضخم.

ويرى المستثمرون أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يدفع البنوك المركزية الكبرى إلى تشديد سياستها النقدية، ما يقلل من ميزة العائد التي يتمتع بها الدولار.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل، بعدما رفعت بيانات الوظائف القوية احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في سبتمبر إلى نحو 57%.. ومع ذلك، يرى محللون أن رفع الفائدة الأمريكية لن يكون كافيًا لدفع الدولار إلى مستويات مرتفعة جديدة، خاصة مع توقع تشديد البنوك المركزية في أوروبا واليابان لسياساتها أيضًا.

وفي المقابل، استعاد الين الياباني بعض قوته، وارتفع بنسبة 0.1% إلى 156.01 ين للدولار، بعدما سجل مكاسب تجاوزت 2% الأسبوع الماضي .. وجاء ذلك مع تزايد التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر، إلى جانب عودة رؤوس الأموال اليابانية إلى البلاد وتراجع بعض صفقات تجارة الفائدة.

واستقرت تحركات العملات الأخرى إلى حد كبير، إذ ارتفع الدولار الأسترالي قليلًا بينما تراجع الدولار النيوزيلندي، كما استقرت بيتكوين قرب 80 ألف دولار، مستفيدة من توجه بعض المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم بعيدًا عن الدولار.