أشرف نصار: أيمن الرمادي يعود لقيادة البنك الأهلي أمام سيراميكا

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق، سيعود لقيادة الفريق فنيًا خلال مواجهة سيراميكا المقبلة.

وقال نصار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور إن الرمادي يتمتع بصحة جيدة، بعدما خضع لتركيب دعامات في القلب، مشيرًا إلى أنه سيعود لممارسة مهامه مع الفريق قريبًا.

وأضاف رئيس البنك الأهلي أن الفريق يعمل دائمًا على تصحيح الأخطاء، مؤكدًا أن الفوز على غزل المحلة جاء نتيجة وأداءً، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة قوية خلال الفترة المقبلة.

وأشاد نصار بمستوى أسامة فيصل، مهاجم الفريق، خلال مواجهة غزل المحلة، مؤكدًا أن اللاعب قدم مباراة جيدة بعد عودته من الإصابة، وظهر بصورة مميزة.