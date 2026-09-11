الفلبين.. العثور على 30 جثة إثر احتراق عبّارة قبالة سواحل بالأوان

أعلنت خفر السواحل الفلبينية العثور على 30 جثة على متن عبّارة احترقت قبالة سواحل مقاطعة بالاوان، جنوب غرب البلاد.

وكانت العبّارة «إم في جون أستر» قد أبحرت من العاصمة مانيلا وعلى متنها 134 شخصًا، بينهم 117 راكبًا و17 من أفراد الطاقم، قبل أن تندلع النيران على متنها في نحو الساعة 6:45 مساءً بالتوقيت المحلي الثلاثاء، بينما كانت تقترب من وجهتها النهائية في كورون.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق مقتل 5 أشخاص وفقدان نحو 80 آخرين، قبل أن ترتفع حصيلة الجثث التي عُثر عليها إلى 30، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.