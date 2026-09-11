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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفلبين.. العثور على 30 جثة إثر احتراق عبّارة قبالة سواحل بالأوان

العثور على 30 جثة إثر احتراق عبّارة قبالة سواحل بالاوان
العثور على 30 جثة إثر احتراق عبّارة قبالة سواحل بالاوان
فرناس حفظي

أعلنت خفر السواحل الفلبينية العثور على 30 جثة على متن عبّارة احترقت قبالة سواحل مقاطعة بالاوان، جنوب غرب البلاد.

وكانت العبّارة «إم في جون أستر» قد أبحرت من العاصمة مانيلا وعلى متنها 134 شخصًا، بينهم 117 راكبًا و17 من أفراد الطاقم، قبل أن تندلع النيران على متنها في نحو الساعة 6:45 مساءً بالتوقيت المحلي الثلاثاء، بينما كانت تقترب من وجهتها النهائية في كورون.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق مقتل 5 أشخاص وفقدان نحو 80 آخرين، قبل أن ترتفع حصيلة الجثث التي عُثر عليها إلى 30، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.

خفر السواحل الفلبينية قبالة سواحل مقاطعة بالاوان العاصمة مانيلا كورون جنوب غرب البلاد

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