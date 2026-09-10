مصرع 5 أشخاص وفقدان 86 جراء حريق عبارة في الفلبين

أكد خفر السواحل الفلبيني مصرع خمسة أشخاص على الأقل وفقدان 86 آخرين إثر نشوب حريق على متن عبارة قرب منطقة سياحية.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آسيا"، اليوم /الخميس/ - أن الحريق شب على متن العبارة مساء الأربعاء أثناء رسوها قرب منطقة سياحية على بعد 2.2 كيلو متر من الشاطئ بمقاطعة "بالاوان"، وقد وأظهرت مقاطع مصورة نشرها خفر السواحل ألسنة النيران الضخمة وهي تلتهم العبارة.

وتمكنت السلطات من إنقاذ 43 شخصا وانتشال جثامين الضحايا الخمس، وكان على متن السفينة 134 من الركاب وأفراد الطاقم، فيما لا زالت عملية البحث مستمرة عن المفقودين.

يشار إلى أن شهر يناير الماضي شهد غرق عبارة من ثلاثة طوابق على متنها أكثر من 340 شخصا قبالة سواحل جنوب الفلبين، ما أسفر عن مصرع 52 شخصاً على الأقل.