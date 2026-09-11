مقتل وإصابة 45 شخصا في حادث انقلاب حافلة بسويسرا

أعلنت الشرطة السويسرية مقتل خمسة أشخاص وإصابة 40 آخرين إثر انقلاب حافلة سياحية هولندية في شرق البلاد.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع عندما انقلبت الحافلة التي كانت تقل 48 شخصا بين قريتي "سوش" و"زيرنيز" في منطقة "كانتون جراوبوندن" الواقعة في جبال الألب.. مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، كما تم إرسال العديد من سيارات الإسعاف وخمس مروحيات. وفق قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الجمعة/.

من جانبه، أعرب الرئيس السويسري جي بارمولان - في منشور عبر منصة "إكس" - عن تعازيه لعائلات القتلى جراء الحادث، كما أشاد بالجهود التي بذلتها فرق الاستجابة الأولية.. مؤكدا أنه سيتم إجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب وملابسات الحادث.