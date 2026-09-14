عمرو أديب: الحوثي ذراع إيراني ويحقق أهداف طهران.. ويسبب ضررا للسعودية ومصر

أكد الإعلامي عمرو أديب أن تحركات جماعة الحوثي تأتي في إطار التنسيق الوثيق والعمل كذراع إيرانية تنفذ أجندة طهران، مما يلحق أضراراً مباشرة بعدد من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والسعودية.

وأوضح أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"، مفهوم التنسيق بين هذه الأطراف، مشيراً إلى أن الحوثي يمثل أدوات إيرانية لتحقيق أهداف وسياسات طهران التي تضر غالبية الدول العربية.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية عانت مراراً من الهجمات المرتبطة بهذه الأجندة، وكان آخرها استهداف أنبوب النفط السعودي، متسائلاً عن الجهة المصلحة في هذا الاعتداء ومصدره.