شريف أشرف: غياب بيزيرا جعل شيكو بانزا يقدم شيئا مختلفا مع الزمالك

كشف شريف أشرف، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن تأثير غياب البرازيلي خوان بيزيرا عن صفوف الزمالك، مؤكدًا أن ابتعاد اللاعب منح الأنجولي شيكو بانزا مساحة أكبر للتألق والظهور بشكل مختلف مع الفريق.

وقال شريف أشرف، خلال تصريحات إذاعية ببرنامج «الكلام المظبوط»: «شيكو بانزا واخد راحته أكتر في ظل عدم وجود بيزيرا، لأنه حس إنه نجم الفريق».

وأضاف نجم الأهلي والزمالك السابق أن هذا الشعور منح شيكو بانزا دفعة معنوية كبيرة، وساعده على تقديم مستويات مختلفة مع الزمالك خلال الموسم الحالي.

وأوضح شريف أشرف أن غياب المنافسة مع بيزيرا على الأضواء داخل الفريق ساهم في منح شيكو بانزا ثقة أكبر، وهو ما انعكس على أدائه ورغبته في إثبات نفسه بقوة مع القلعة البيضاء.