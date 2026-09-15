محمد رمضان: اتمنى إقامة حفل غنائي مجاني لجمهوري في فلسطين

أعرب الفنان محمد رمضان عن أمنيته في إقامة حفل غنائي كبير داخل الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا استعداده للسفر من القاهرة إلى فلسطين من أجل تقديم الحفل ورفع الروح المعنوية لجمهوره هناك.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «جمهوري الفلسطيني الحبيب الغالي.. من أمنياتي إقامة أقوى حفل في الوطن العربي على الأراضي الفلسطينية».

وأضاف: «الحفل مجاني لجمهوري وأهلي وحبايبي.. وأنا مستعد من الآن وفي انتظار إشارة من الحكومة الفلسطينية للتحرك من القاهرة إلى فلسطين فقط لرفع الروح المعنوية لجمهوري الفلسطيني».

وتفاعل عدد من متابعي محمد رمضان مع رسالته، خاصة بعدما عبّر عن رغبته في مشاركة جمهوره الفلسطيني أوقاتًا فنية، مؤكدًا ارتباطه بهم وحرصه على دعمهم معنويًا



