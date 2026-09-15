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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة التضامن تجري القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بعد قليل  إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448هـ- 2027م.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

وتجرى القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية، التي خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور  مصطفى مدبولي، حيث تقدم لهذا الموسم ما يزيد على 66 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

ومن المقرر أن تشهد مراسم إجراء القرعة إعلان أسعار برامج الحج المتعددة التي تقدمها المؤسسة القومية لتيسير الحج لموسم 1448هـ- 2027م.

مرسي مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج إجراء القرعة الإلكترونية العلنية وزيرة التضامن المؤسسة القومية لتيسير الحج

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