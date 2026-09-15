بالطبل والمزمار على الحصان.. مصري يحتفل بأول يوم دراسي لابنته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مصري يصطحب ابنته إلى مدرستها في أجواء احتفالية خارجة عن المألوف.

وظهرت البنت برفقة حصان، في أول أيام العام الدراسي، في قرية الحمراوي في محافظة كفر الشيخ.

وقد رافق الأب ابنته من المنزل إلى المدرسة على أنغام المزمار والطبل البلدي. وبدت الطفلة في المقطع المصور مرتدية الزي المدرسي، وتحمل حقيبتها على ظهرها.

كما أظهرت المشاهد تجمع عدد من الأشخاص حول الطفلة ووالدها، لمشاركتها فرحتها، فيما خرج إلى الشرفات سكان في المنطقة لمشاهدة الصغيرة تُزف إلى مدرستها على الحصان ويتقدمها عازفون.