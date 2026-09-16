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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماليزيا تعرب عن تضامنها مع السعودية عقب اعتراض مسيرة حاولت دخول أجواء مكة المكرمة

ماليزيا
ماليزيا
أ ش أ

 أعرب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الأربعاء، عن تضامنه ودعمه للمملكة العربية السعودية عقب اعتراض طائرة مسيرة حاولت دخول أجواء مكة المكرمة، مؤكدًا أن "أي محاولة لتهديد أمن وحرمة أقدس مدن الإسلام أمر غير مقبول على الإطلاق".

وقال أنور - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - إن بلاده تقدر الإجراءات السريعة التي اتُخذت من جانب السعودية؛ للحفاظ على سلامة السكان والحجاج في مكة المكرمة.

وكتب: "هذا الحادث بمثابة تذكير بضرورة تجنب أي أعمال تؤدي إلى تأجيج التوترات في المنطقة"، داعيًا إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على المناطق المدنية وأي أعمال تهدد أمن وحرمة الأماكن المقدسة. وفق وكالة أنباء (برناما) الماليزية.

رئيس الوزراء الماليزي تضامنه مملكة العربية السعودية

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