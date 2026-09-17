قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل.. القصة الكاملة لرصد تمساح بمجرى مائي في بلبيس ومحافظ الشرقية يشدد على حماية المواطنين
الضرائب تعلن إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل
اشتراك المترو للطلاب 2026-2027.. الأسعار والأوراق المطلوبة وأماكن الاستخراج
طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية
مأساة أسرية في طنطا.. حريق بسبب ماس كهربائي يودي بحياة 3 أطفال ويصيب أمهم باختناق داخل شقتهم بالغربية| تفاصيل
الإحصاء يصدر «اللمحة الإحصائية مصر 2026» بأحدث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية
الخارجية الفلسطينية: نرفض قرار واشنطن تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة
أمي بتموت ومحتاجة تتنقل القاهرة.. القصة الكاملة لاستغاثة شاب من البحيرة لعلاج والدته
لحظة تعرّض المطربة المغربية «جنا» لمحاولة اعتداء على طريق بالمنوفية | شاهد
تحذير جديد من البنك المركزي للعملاء حول العروض المبالغ فيها.. معا نكافح الاحتيال
الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس
بمشاركة هيثم دبور .. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن ورشة لتطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل سلطة الرمان.. وصفة خفيفة ولذيذة

سلطة الرمان
سلطة الرمان
ريهام قدري

تعتبر سلطة الرمان من الوصفات السهلة التي تجمع بين الطعم المنعش والقيمة الغذائية، ويمكن تقديمها بجانب الغداء أو كطبق خفيف خلال اليوم.

مكونات سلطة الرمان

- 2 حبة رمان.
- حبة خيار مقطعة.
- حبة طماطم مقطعة.
- حبة فلفل ألوان مقطعة.
- نصف كوب بقدونس مفروم.
- ربع كوب نعناع أخضر مفروم.
- عصير ليمونة.
- ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة دبس رمان.
- رشة ملح.
- رشة فلفل أسود.

طريقة عمل سلطة الرمان

1. تفصص حبات الرمان وتوضع الحبوب في وعاء عميق.
2. يضاف الخيار والطماطم والفلفل الألوان والبقدونس والنعناع.
3. في وعاء صغير، يخلط عصير الليمون مع زيت الزيتون ودبس الرمان والملح والفلفل الأسود.
4. يضاف الدريسنج إلى مكونات السلطة ويقلب الخليط برفق حتى تتجانس المكونات.
5. توضع سلطة الرمان في طبق التقديم وتقدم مباشرة، ويمكن تبريدها قليلًا قبل التقديم للحصول على مذاق أكثر انتعاشًا.

سر الطعم المميز

يمكن إضافة القليل من الجوز أو عين الجمل إلى السلطة للحصول على قرمشة مميزة، كما يمكن إضافة قطع الجبن الفيتا لمن يرغب في مذاق أكثر غنى.

سلطة الرمان طريقة عمل سلطة الرمان سلطة الرمان سلطة رمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

بيزيرا

أعضاء الزمالك يكشفون مفاجأة.. بيع بيزيرا قرار فردي من حسين لبيب

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

ترشيحاتنا

أحمد شوبير

شوبير: الأهلي لا يمانع المشاركة في كأس السوبر المصري.. ولن يغيب إلا لسبب قهري

معتمد جمال وميدو

ميدو: معتمد جمال يستحق لقب البروف.. وصورته في مدرج الزمالك زعلتني

مباراة غزل المحلة والزمالك

البخت والحظ بيلعب لعبته.. أحمد شوبير يكشف سر فوز الزمالك أمام المحلة

بالصور

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد