طريقة عمل سلطة الرمان.. وصفة خفيفة ولذيذة

تعتبر سلطة الرمان من الوصفات السهلة التي تجمع بين الطعم المنعش والقيمة الغذائية، ويمكن تقديمها بجانب الغداء أو كطبق خفيف خلال اليوم.

مكونات سلطة الرمان

- 2 حبة رمان.

- حبة خيار مقطعة.

- حبة طماطم مقطعة.

- حبة فلفل ألوان مقطعة.

- نصف كوب بقدونس مفروم.

- ربع كوب نعناع أخضر مفروم.

- عصير ليمونة.

- ملعقة كبيرة زيت زيتون.

- ملعقة صغيرة دبس رمان.

- رشة ملح.

- رشة فلفل أسود.

طريقة عمل سلطة الرمان

1. تفصص حبات الرمان وتوضع الحبوب في وعاء عميق.

2. يضاف الخيار والطماطم والفلفل الألوان والبقدونس والنعناع.

3. في وعاء صغير، يخلط عصير الليمون مع زيت الزيتون ودبس الرمان والملح والفلفل الأسود.

4. يضاف الدريسنج إلى مكونات السلطة ويقلب الخليط برفق حتى تتجانس المكونات.

5. توضع سلطة الرمان في طبق التقديم وتقدم مباشرة، ويمكن تبريدها قليلًا قبل التقديم للحصول على مذاق أكثر انتعاشًا.

سر الطعم المميز

يمكن إضافة القليل من الجوز أو عين الجمل إلى السلطة للحصول على قرمشة مميزة، كما يمكن إضافة قطع الجبن الفيتا لمن يرغب في مذاق أكثر غنى.