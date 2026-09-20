بتكلفة 11 مليون جنيه..تطوير الشوارع الداخلية وتركيب بلاط الإنترلوك بـ الحسينية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بتركيب بلاط الإنترلوك والرصف بالخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، بإجمالي مساحة بلغت ١٧ ألفا و٢٥٠ متراً مسطحا، وبتكلفة إجمالية قدرها ١١ مليون جنيهاً، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى ٣٠٪.

شملت الأعمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة بالشوارع المحيطة (بنادي الحسينية الرياضي – حي المعاشات) بمساحة إجمالية ٩٤٥٠ متراً مسطحا، وبتكلفة ٦ مليون جنيهاً ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال بمنطقة (حي المحجوب) بمساحة إجمالية ٧٨٠٠ متر مسطح، وبتكلفة ٥ مليون جنيهاً.

وأشار إلى أنه تأتي هذه الأعمال في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشوارع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.