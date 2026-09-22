داليا البحيري: أتمنى تقديم عمل عن ذوي القدرات الخاصة.. وشاهدنا في «أولادنا» مواهب مبهرة

أقيمت ضمن فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ندوة بعنوان «أهمية ذوي القدرات الخاصة في السينما والفن»، بحضور الفنان حمزة العيلي، والفنان أحمد فريد، والفنانة داليا البحيري، والفنانة سلاف فواخرجي، والدكتور محسن أحمد مدير التصوير، وأدار الندوة الكاتب الصحفي محمود المملوك، تحت رعاية الرئيس السيسي.



وتحدثت الفنانة داليا البحيري خلال الندوة عن أهمية تقديم أعمال فنية تتناول حياة وتجارب الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة، معربة عن أمنيتها في تقديم عمل فني يتناول هذا العالم بشكل مختلف.



وقالت داليا البحيري: «أتمنى إني أعمل عمل يتكلم عن ذوي القدرات الخاصة»، مشيرة إلى أن مشاركتها في فعاليات ملتقى «أولادنا» جعلتها تشاهد مواهب مميزة، مضيفة: «إحنا شوفنا في الملتقى مواهب مبهرة أكتر من ممثلين كتير أعرفهم».

وأكدت أن التعامل مع الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة يجب أن يكون من منظور إنساني أولًا، بعيدًا عن التركيز على كونهم أصحاب قدرات خاصة، قائلة: «لازم نتعامل معاهم من منظور إنسان، بعيدًا عن كونه صاحب قدرات خاصة، ومنركزش على الجزء ده».

واستعادت داليا البحيري موقفًا تعرضت له خلال سفرها برفقة ابنتها إلى إحدى الدول الأجنبية، موضحة أنها تعرضت لإصابة في قدمها واضطرت إلى استخدام كرسي، ولاحظت خلال تلك الفترة وجود العديد من التسهيلات المخصصة لذوي القدرات الخاصة، متمنية أن تتوفر مثل هذه التسهيلات بصورة أكبر في مصر.

وتحدثت داليا عن تجربة شخصية أثرت في نظرتها إلى عالم ذوي القدرات الخاصة، قائلة إنها رُزقت بطفلة تدعى «خديجة»، توفيت بعد تسعة أشهر من ولادتها، وكانت تعاني من مشكلة في الحركة.



وأضافت: «ربنا رزقني بطفلة وتوفت بعد 9 شهور اسمها خديجة، وربنا اداني الطفلة دي عشان أشوف عالم مختلف من خلالها، هي كان عندها مشكلة في الحركة، وشوفت من خلالها عالم مكنتش قريبة منه».



وأشارت إلى أن هذه التجربة جعلتها أكثر قربًا وفهمًا للتحديات التي يواجهها الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة وأسرهم، معربة عن أمنيتها في زيادة اهتمام الدولة بهذه الفئة، وتوفير المزيد من الدعم والتسهيلات التي تساعدهم على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.



ويُقام ملتقى «أولادنا» لذوي القدرات الخاصة في دورته العاشرة، برئاسة الفنانة سهير عبدالقادر، وبرعاية وزارات الثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسياحة والآثار، إلى جانب مكتبة مصر العامة.