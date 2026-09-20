هل إضافة الكاكاو إلى القهوة تعزز التركيز؟ دراسة تكشف الحقيقة

خلال الفترة الماضية، انتشرت أخبار ومنشورات تتحدث عن فوائد "مذهلة" لإضافة الكاكاو الخام إلى فنجان القهوة، وربطت بين هذا المزيج وبين تعزيز التركيز والذاكرة وتحسين الأداء الذهني، ما دفع البعض إلى اعتباره طريقة بسيطة لتحويل القهوة اليومية إلى مشروب أكثر فائدة.

لكن ماذا تقول الدراسات العلمية فعلًا عن الجمع بين الكاكاو والكافيين؟ وهل هناك دليل على أن إضافة الكاكاو إلى القهوة تمنح دفعة إضافية للتركيز والذاكرة؟

أجابت دراسة منشورة في دورية European Journal of Nutrition عام 2024 عن جانب محدد من هذا السؤال، بعدما اختبر الباحثون تأثير تناول فلافانولات الكاكاو مع الكافيين على الانتباه والذاكرة العاملة لدى البالغين. وكانت النتيجة أن الجمع بين المكونين لم يؤدِ إلى تحسن حاد واضح في هذه القدرات المعرفية مقارنة بالظروف الأخرى التي اختبرها الباحثون.

ماذا اختبرت الدراسة؟

الدراسة التي حملت عنوان: "Concurrent consumption of cocoa flavanols and caffeine does not acutely modulate working memory and attention"، شارك فيها 48 شابًا من البالغين.

وخضع المشاركون لتجربة عشوائية مزدوجة التعمية باستخدام تصميم تبادلي، بحيث تناول كل مشارك في جلسات منفصلة أربعة مشروبات مختلفة: مشروبًا وهميًا، ومشروبًا يحتوي على فلافانولات الكاكاو، وآخر يحتوي على الكافيين، ومشروبًا يجمع بين الاثنين.

واستخدم الباحثون جرعة بلغت 415 ملجم من فلافانولات الكاكاو و215 ملجم من الكافيين في التجربة المشتركة، ثم أجروا مجموعة من الاختبارات لقياس جوانب مختلفة من الأداء الذهني.

هل الكاكاو مع القهوة يحسن التركيز؟

ركز الباحثون على ثلاثة جوانب رئيسية، هي الانتباه الزمني، والانتباه المكاني، والذاكرة العاملة.

وأظهرت النتائج أن المشاركين أدوا الاختبارات وفق الأنماط المتوقعة، لكن الباحثين لم يجدوا دليلًا على أن تناول فلافانولات الكاكاو أو الكافيين، سواء كل منهما بمفرده أو عند الجمع بينهما، أدى إلى تحسن في دقة الإجابات أو سرعة الاستجابة.

والأهم أن عدم وجود تأثير واضح استمر حتى عندما أصبحت الاختبارات أكثر صعوبة. وبناءً على ذلك، خلص الباحثون إلى أن الجرعات المستخدمة من فلافانولات الكاكاو والكافيين لم تُحدث تأثيرًا حادًا يمكن قياسه بشكل موثوق على مهام الانتباه والذاكرة العاملة التي اختبرتها الدراسة.

هل هذا يعني أن الكاكاو ليس له فوائد للمخ؟

ليس بالضرورة.

فهذه الدراسة لم تبحث جميع التأثيرات الصحية المحتملة للكاكاو، كما أنها لم تختبر تأثير تناول الكاكاو والقهوة على المدى الطويل، وإنما ركزت على التأثيرات الحادة بعد تناول المكونات، وعلى مهام محددة للانتباه والذاكرة العاملة.

كما أن دراسات سابقة توصلت إلى نتائج مختلفة في بعض جوانب الوظائف المعرفية. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة عشوائية على 48 طالبًا جامعيًا أن فلافانولات الكاكاو حسّنت كفاءة البحث البصري وخفضت زمن الاستجابة في أحد اختبارات الانتباه المكاني، لكنها لم تحسن جميع جوانب الانتباه التي تم اختبارها.

وفي دراسة أخرى شملت 30 شخصًا بالغًا، ارتبط تناول مشروب يحتوي على فلافانولات الكاكاو بتحسن بعض مؤشرات الأداء خلال المجهود الذهني المستمر، مع اختلاف النتائج بحسب الجرعة ونوع الاختبار المستخدم.

لكن توجد أيضًا دراسات لم تجد تحسنًا في الذاكرة العاملة، وهو ما يؤكد أن تأثير الكاكاو على الوظائف العقلية ليس محسومًا بصورة قاطعة حتى الآن.

ماذا عن إضافة ملعقة كاكاو خام إلى القهوة؟

هنا يجب الانتباه إلى نقطة مهمة؛ فالدراسة لم تختبر ملعقة من مسحوق الكاكاو الخام داخل فنجان قهوة بالطريقة التي يتناولها الناس يوميًا، وإنما استخدمت جرعات محددة من فلافانولات الكاكاو والكافيين في ظروف بحثية مضبوطة.

لذلك لا يمكن تحويل نتائجها مباشرة إلى قاعدة تقول إن إضافة ملعقة كاكاو إلى القهوة ستزيد التركيز أو تحسن الذاكرة.

وبالمثل، لا يمكن اعتبار النتيجة دليلًا على أن الكاكاو لا يمتلك أي فوائد صحية؛ وإنما تشير بشكل أكثر تحديدًا إلى أن الجمع بين فلافانولات الكاكاو والكافيين لم يُظهر في هذه التجربة تحسنًا حادًا واضحًا في الانتباه والذاكرة العاملة