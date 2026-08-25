قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر كمال يرد على جدل «الشيطان السالك»: مش ممكن أتجرأ على ربنا أو ديني
مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل
الصين تحرج أمريكا: علاقتنا بإيران شرعية ولا يجب تعطيلها أبدًا
جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف ضخمة للمنازل في أبو العجين وسط غزة
مدبولي يستهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين 150% خلال 5 سنوات
الصحة تنظم ورشة تدريبية لتعزيز ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم
يقترب من 51 جنيها.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026
10 معجزات حدثت يوم ميلاد النبي.. تعرف عليها
تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد في الحرارة والمحسوسة بالقاهرة تلامس 40 درجة
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين صدمتهم سيارة بالدقهلية
في ذكرى مولد النبي.. محطات في حياة الرسول من اليتم إلى حمل الرسالة
الأعلى للآباء والمعلمين: تكليفات الرئيس تضع التعليم المصري على طريق التنافسية الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار الجهود المبذولة لتطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين، وذلك بالنظر لدور هذه المنظومة في دعم وتعزيز أطر التعاون والروابط الثقافية والعلمية بين مصر ومختلف دول العالم، واعتبارها أحد أدوات قوة مصر الناعمة، فضلا عن مساهماتها في جذب المزيد من العملة الصعبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، والسفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والدكتورة غادة عبدالباري رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للعلاقات الثقافية.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للطلاب الوافدين، وخاصة ما يتعلق بتيسير إجراءات الحصول على التأشيرات للدراسة في إطار مبادرة "ادرس في مصر"، وكذا إجراءات القبول بالجامعات المصرية، سعيا لجعل مصر مركزا إقليميا وعالميا للتعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال الاجتماع، تناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ما يتم اتخاذه من إجراءات في إطار تطوير منظومة الطلاب الوافدين، سواء ما يتعلق بتوحيد مسارات القبول والموافقة بين الوزارة والجامعات، أو ما يتعلق بأوجه تعزيز مكانة مصر كوجهة ومركز إقليمي وعالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فضلا عما يتعلق بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإتاحة المزيد من التيسيرات وتقليل زمن الموافقات والإجراءات للطلاب الراغبين في الدراسة بمصر.

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الوزارة تستهدف من خلال برنامج تنفيذي متكامل زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال هذه المنظومة، وذلك من خلال استهداف العديد من الأسواق والدول، وتعزيز دور المكاتب الثقافية والمراكز الإقليمية والأفرع بالخارج، والتوسع في إقامة المزيد من المعارض والفعاليات الدولية للتعريف والتسويق لتجربة الدراسة بالجامعات المصرية، وإعداد مجموعة من الحزم والبرامج الأكاديمية وخطط التسويق، التي تسهم في تحقيق المزيد من تلك الأهداف المرجوة، موضحا أن الوزارة من خلال هذا البرنامج المتكامل تستهدف تحقيق نمو في أعداد الطلاب الجدد بنسبة تصل إلى 150% خلال السنوات الخمس القادمة.

وتناول الوزير جهود التوسع فى إتاحة أفرع للجامعات المصرية بالخارج، موضحا أن إجمالي المستهدف في هذا الإطار خلال السنوات الخمس القادمة يصل إلى 30 ألف طالب.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإجراءات التي تم التوافق عليها مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بحصول طلاب مبادرة "ادرس في مصر" على التأشيرات، وكذا ما يتعلق بتيسيرات إجراءات القبول في الجامعات، وذلك بما يسهم في زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات المصرية.

وقدم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، خلال الاجتماع، شرحا حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لمساندة راغبي الالتحاق بمبادرة "ادرس في مصر"، مؤكدا أن الوزارة تدعم هذه المبادرة، وأنه سيتم تنفيذ مختلف الإجراءات الخاصة بتيسير حصول الطلاب على التأشيرات المطلوبة.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منظومة عمل الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يفاجئ المصريين بقفزة جديدة.. ارتفع 5480 جنيها مرة واحدة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

حالة الطقس

موجات حر استثنائية تضرب البلاد الفترة المقبلة.. تحذير عاجل من مركز المناخ

الكهرباء

الحبس والغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفات الكهرباء وسرقة التيار

عمر مرموش

مانشستر سيتي يحمي نفسه من مرموش.. بند مثير في عقد انتقاله إلى توتنهام

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

رسائل تهنئة بالمولد النبوي

أجمل رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2026 .. ابعت أرقى 100 رسالة للأصدقاء والأحبة

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة : لن نصمت على اختفاء زياد حجاج .. ومحاسبة أي متورط

ترشيحاتنا

شمس الزناتي

استانف تصوير شمس الزناتي 2 الشهر المقبل

خلي بالك من نفسك

"خلي بالك من نفسك".. ضمن قائمة الأعلى تحقيقًا للإيرادات في السعودية

مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة في دورته الـ34: «بستناه من السنة للسنة وهنفرح وننكد مع بعض»

مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة في دورته الـ34: بستناه من السنة للسنة

بالصور

تنميل أصابع القدمين ليلًا.. أسباب بسيطة وأخرى تحتاج طبيبًا

أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا

زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة ملفتة

زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

من حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الحمصية فى المنزل

طريقة عمل الحمصية فى المنزل
طريقة عمل الحمصية فى المنزل
طريقة عمل الحمصية فى المنزل

أقوى فضيحة لإسرائيل.. 102 دبلوماسي فرنسي وبريطاني يتهمونها بالتطهير العرقي

سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل
سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل
سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد