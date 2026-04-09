مفاجأة لمرضى السكر.. اختراع علاج جديد يحول العضلات لخلايا إنتاج الإنسولين

يستعد فريق من العلماء لتجربة علاج السكري الجديد الذي يستهدف مساعدة مرضى النوع الأول ويمكن أن يقلل أو يلغي الحاجة إلى حقن الإنسولين اليومية.



ووفقا لموقع ديلي ميل علاج السكري الجديد اطلق عليه اسم KRIYA-839، ويُعطى لمرة واحدة فقط وهدفه مساعدة الجسم على تنظيم مستوى السكر في الدم بدلا من الاعتماد على الحقن أو مضخات الأنسولين من خلال تحويل عضلات المريض لخلايا تنتج الأنسولين بطريقة طبيعية ومستدامة.

وفي تجربة هي الأولى من نوعها عالميا سيقوم العلماء بإعطاء العلاج الجديد لمجموعة من لمرضى البالغين وتستمر تأثيرات هذا العلاج الجديد لسنوات أو حتى لعقود، وكشفت الدراسات الأولية على الحيوانات نتائج واعدة، حيث ظل العلاج فعالا لمدة 4 سنوات دون الحاجة لتثبيط المناعة بشكل مستمر.

وكشف الدكتور بارثا كار، المستشار الوطني المتخصص في مرض السكري لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا، أن "تكنيك العلاج واعد للغاية وعند نجاحه سيكون علاجا وظيفيا يساعد الكثير من الناس".

ويعمل العلاج الجديد بطريقة سهلة حيث يتم إعطاء المريض حقنة واحدة في الفخذ وتبدأ خلايا العضلات بإنتاج الأنسولين وبروتينات أخرى تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم مما يقلل أو يلغي الحاجة للحقن اليومية، والأهم من ذلك أن العلاج لا يغير الحمض النووي للشخص، بل يُدخل تعليمات جينية مؤقتة تتحكم في إنتاج الأنسولين.



وستشمل التجربة أولا بالغين يستخدمون بالفعل أنظمة توصيل الأنسولين الآلية، لتمكين العلماء من تتبع كمية الأنسولين المنتجة ومدى فعالية العلاج. وسيتلقى المشاركون حقنا في كلا الفخذين خلال جلسة تستغرق حوالي ساعة، ويتوقع أن يظهر مفعول العلاج بالكامل خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وتشمل التجربة مرحلة قصيرة من التجهيز قبل العلاج حيث يتم تعديل المناعة لتسريع استجابة الجسم واستقبال العقار داخل الخلايا وهناك الكثير من التجارب التى سيمر بها هذا الدواء قبل نزوله للأسواق.