سيناريو معاد.. هل يكرر العميد تجربة فتوح مع الشناوي بمعسكر منتخب مصر؟

في خطوة مفاجئة أثارت جدل الوسط الرياضي قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر استدعاء محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إلى معسكر الفراعنة في مايو المقبل رغم احتمالية تعرضه لعقوبة إيقاف من الاتحاد المصري لكرة القدم بعد واقعة الاعتداء على الحكم المساعد في المباراة المثيرة للجدل بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان ما فعله المنتخب من قبل مع اللاعب أحمد فتوح، الذي تم استدعاؤه لمعسكر المنتخب رغم تجميده من قبل ناديه الزمالك في موقف أثار وقتها الكثير من النقاشات بين الجماهير والإعلام.

السؤال الأبرز الآن: هل يكرر العميد سيناريو فتوح مع شناوي؟ وهل تحمل هذه المغامرة مخاطرة تستحقها الأهداف الفنية للمنتخب؟

خطر الإيقاف.. هل تهدد مشاركة الشناوي؟

تواجه إدارة المنتخب موقفا حرجا بعد استدعاء الشناوي إذ يظل مصير مشاركته معلقا بانتظار قرار لجنة الانضباط التي قد تفرض عقوبة إيقاف على الحارس المخضرم نتيجة السلوك غير الرياضي الذي بدر منه تجاه الحكم المساعد.

تجربة فتوح.. سيناريو معاد؟

سبق أن استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر أحمد فتوح إلى معسكر المنتخب، رغم تجميده من قبل نادي الزمالك لأسباب تأديبية. في ذلك الوقت أثارت الخطوة ردود فعل متفاوتة بين مؤيد يرى أنها تأتي في صالح المنتخب وبين معارض يعتبرها تجاهلًا للوضع التأديبي داخل الأندية.

قائمة الفراعنة تقترب من الاكتمال

وحسم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ملامح القائمة التي ستخوض منافسات كأس العالم 2026، باختيار 24 لاعبًا مع بقاء مقعدين إضافيين سيتم حسمهما خلال الأسابيع المقبلة، ليكتمل قوام الفريق قبل انطلاق البطولة العالمية.

اختيارات متوازنة بين الخبرة والشباب

وتشمل القائمة "محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء في الحراسة»، وفي خط الدفاع محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وياسرإبراهيم وحسام عبد المجيد وأحمد حسن كوكا وخالد صبحي ومحمد هاني وأحمد فتوح.

وفي خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية ومهند لاشين وأحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وعمرمرموش وإمام عاشور وإبراهيم عادل وهيثم حسن و"محمد شحاتة أو محمود صابر" إذ يفاضل المدرب بين أحدهما، وفي خط الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد.

استبعاد 6 لاعبين من الحسابات

في المقابل، خرج عدد من اللاعبين من حسابات الجهاز الفني، وهم: أحمد عيد ومحمد صبحي وصلاح محسن وأسامة فيصل ومصطفى فتحي، في إطار سياسة الاختيار القائمة على الجاهزية الفنية.

ودية آسيوية قبل مواجهة البرازيل

يستعد المنتخب لخوض مباراة ودية أمام أحد المنتخبات الآسيوية في مايو المقبل بعد تعثر الاتفاق على مواجهة أوروبية على أن يختتم الاستعدادات بمواجهة قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو، في اختبار أخير قبل المونديال.