تعثر مفاوضات البوسنة.. واتجاه لمواجهة العراق في وديات منتخب مصر قبل المونديال

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في ملف وديات منتخب مصر، ضمن خطة الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026، في ظل سعي الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لحسم برنامج الإعداد النهائي.

وكشفت مصادر عن تعثر المفاوضات بين الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم، بعدما اشترط الأخير إقامة المباراة على أرضه، في الوقت الذي يتمسك فيه الجانب المصري بإقامتها في القاهرة، وهو ما أدى إلى توقف المباحثات بين الطرفين.

في المقابل، دخل الاتحاد العراقي لكرة القدم ضمن الخيارات المطروحة، حيث تجرى مفاوضات حاليًا لتنظيم مباراة ودية خلال معسكر مايو المقبل، في إطار تجهيز “الفراعنة” للمرحلة المقبلة.

وكان الجهاز الفني قد استقر على يوم 29 مايو موعدًا لخوض مباراة ودية على استاد استاد العاصمة الإدارية الجديدة، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يلتقي المنتخب مع منتخب البرازيل يوم 6 يونيو، في البروفة الأخيرة قبل انطلاق المونديال.

ولا تزال قائمة المنافسين المحتملين تضم منتخب الأردن ومنتخب السودان، إلى جانب البوسنة والهرسك، رغم تعثر المفاوضات، مع اقتراب حسم هوية المنافس خلال الأيام المقبلة.

موقف حمدي فتحي

وفي سياق متصل، حُسم موقف حمدي فتحي من المشاركة في ودية البرازيل، حيث تأكد غيابه عن المباراة المقبلة للإيقاف، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد طرده أمام منتخب إسبانيا.

وفي حال خوض منتخب مصر مباراة ودية قبل مواجهة البرازيل، سيتم تنفيذ عقوبة الإيقاف خلالها، ليصبح اللاعب متاحًا للمشاركة بشكل طبيعي في اللقاء المرتقب أمام “السيليساو”.