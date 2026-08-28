قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تساؤلات برلمانية حول آليات تنفيذ المحافظين لتكليفات الرئيس بالنزول للشارع
انجاز طبي بجامعة الزقازيق.. استئصال ورم ضخم من صدر طفلة
حلم العمر تحول لـ مأتم | حادث مروري يخطف طبيب الأسنان الشاب قبل افتتاح عيادته بملوي بالمنيا .. صور
من عجز 6 آلاف ميجاوات إلى أحمال تجاوزت 40 ألفًا.. بالأرقام كيف أعادت مصر بناء قطاع الكهرباء؟
قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي وزد في الدوري المصري
ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات في شمال نيبال لـ 489 شخصا
تظهر في الميدان.. الدفاع الإيرانية: أعددنا للعدو مفاجآت تسليحية وتجهيزية وتقنية وتكتيكية
مرونة في تغيير المسار.. خبير يكشف طريقة حساب مجموع البكالوريا وفرص التحسين
هل يهاجم الرجال الخضر الصغار حلف الناتو من الداخل؟.. مخاوف غربية من سيناريو قرم جديد
اشتراك مترو الأنفاق للطلاب 2026.. الأوراق المطلوبة والأسعار وأماكن مكاتب الاشتراكات
صلاح يكتب أول فصول الحكاية في تركيا.. هدف عالمي وجائزة مبكرة في ليلة استثنائية
هل السالمونيلا تأتي من البيض والدواجن؟.. الصحة تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تعلق عمليات الإنقاذ في التيبت خوفا من حدوث فيضان جديد

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت السلطات الصينية تعليق عمليات الإنقاذ في مركز المنطقة المنكوبة جراء التدفقات الطينية في التيبت بسبب مخاطر حصول فيضان جديد، فيما لا يزال المئات مفقودين في المنطقة الحدودية.

ووفق تقترير إعلامية ؛ فقد بدأت المياه تفيض" من بحيرة تشكلت جراء تراكم كميات هائلة من الحطام، وتسيل باتجاه مركز جيرونغ الحدودي في المنطقة الأكثر تضررا جراء الكارثة.

لذا فقد أصدرت السلطات الصينية أوامر لجميع فرق الإغاثة بلزوم مواقعها وانتظار تعليمات جديدة.

وأجلت فرق الإنقاذ 555 سائحا تقطعت بهم السبل في التيبت عقب الانزلاق الطيني المدمر الذي وقع على الحدود بين الصين والنيبال، وفقاً للإعلام الصيني.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن أكثر من 1400 شخص لا يزالون في عداد المفقودين، بعدما اجتاحت فيضانات مدمرة وسيول منطقة حدودية بين النيبال وإقليم التيبت الصيني جرفت قرى بأكملها، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 392 شخصا على الأقل.

وحذّر خبراء من خطر وقوع مزيد من الفيضانات، غداة الكارثة التي وقعت الأربعاء عندما اجتاحت مياه متجمدة وأوحال بلدات بأكملها مثل موجة تسونامي، أغرقت منازل ودمرت جسورا وسدودا جارفة معها المركبات كما لو كانت ألعابا.

الصين التبت نيبال إنزلاق طيني مدمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة

دعاء خسوف القمر

دعاء خسوف القمر وكيفية أداء صلاتها.. ماذا كان يفعل النبي وقت حدوث الظاهرة؟

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

ترشيحاتنا

منتخب المغرب

بالأسماء.. 17 لاعبًا مغربيًا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

صورة ارشيفية

استعدادًا لملاقاة بيراميدز.. المصري يواصل التدريبات بلا راحة

الاهلي

الدوري المصري.. تغييرات عديدة في تشكيل الأهلي أمام زد اليوم

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

نسرين امين
نسرين امين
نسرين امين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد