الصين تعلق عمليات الإنقاذ في التيبت خوفا من حدوث فيضان جديد

أعلنت السلطات الصينية تعليق عمليات الإنقاذ في مركز المنطقة المنكوبة جراء التدفقات الطينية في التيبت بسبب مخاطر حصول فيضان جديد، فيما لا يزال المئات مفقودين في المنطقة الحدودية.

ووفق تقترير إعلامية ؛ فقد بدأت المياه تفيض" من بحيرة تشكلت جراء تراكم كميات هائلة من الحطام، وتسيل باتجاه مركز جيرونغ الحدودي في المنطقة الأكثر تضررا جراء الكارثة.

لذا فقد أصدرت السلطات الصينية أوامر لجميع فرق الإغاثة بلزوم مواقعها وانتظار تعليمات جديدة.

وأجلت فرق الإنقاذ 555 سائحا تقطعت بهم السبل في التيبت عقب الانزلاق الطيني المدمر الذي وقع على الحدود بين الصين والنيبال، وفقاً للإعلام الصيني.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن أكثر من 1400 شخص لا يزالون في عداد المفقودين، بعدما اجتاحت فيضانات مدمرة وسيول منطقة حدودية بين النيبال وإقليم التيبت الصيني جرفت قرى بأكملها، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 392 شخصا على الأقل.

وحذّر خبراء من خطر وقوع مزيد من الفيضانات، غداة الكارثة التي وقعت الأربعاء عندما اجتاحت مياه متجمدة وأوحال بلدات بأكملها مثل موجة تسونامي، أغرقت منازل ودمرت جسورا وسدودا جارفة معها المركبات كما لو كانت ألعابا.