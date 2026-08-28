غدا .. انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقنا

أعلنت مديرية الطب البيطري، بمحافظة قنا، موعد انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بجميع مراكز وقرى المحافظة، اعتبارًا من غد السبت الموافق 29 أغسطس 2026، وذلك طبقًا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتأتي الحملة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية، والحد من انتشار الأمراض الوبائية، وحماية الماشية من الإصابة بالأمراض، بما يسهم في دعم القطاع الحيواني والحفاظ عليه وتنميته.

وأوضح الدكتور ماهر سباق، مدير مديرية الطب البيطري بقنا، أن اللجان والفرق البيطرية ستتولى تنفيذ أعمال التحصين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وناشد سباق، المربين وأصحاب الماشية التعاون مع الفرق البيطرية، وتقديم حيواناتهم للتحصين في المواعيد المحددة، حفاظًا على الثروة الحيوانية والحد من مخاطر الإصابة بالأمراض الوبائية.

وشدد مدير مديرية الطب البيطرى بقنا، على جميع المربين سرعة الاستجابة لفرق التحصين، والتعاون مع اللجان البيطرية، بما يضمن تحقيق المستهدف من الحملة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحيوانات على مستوى المحافظة.