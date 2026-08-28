انطلاق حملة تحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المُتصدّع ببنى سويف

أعلن الدكتور أحمد عبدالعليم الجبالي مدير عام مديرية الطب البيطري ببني سويف، انطلاق فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، اعتبارًا من غد السبت 29 أغسطس الجاري، بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتي يتم تنفيذها ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية تحت إشراف وزارة الزراعة.

وأوضح "الجبالي" أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بالتوسع في تنفيذ الحملات القومية التي تستهدف حماية الثروة الحيوانية، وتقديم الدعم اللازم للمربين، من خلال توفير اللقاحات وخدمات بيطرية بجودة وكفاءة عالية، والوصول لكافة القرى والنجوع، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة لتنفيذ الحملة، تتضمن الدفع بفرق بيطرية متخصصة تغطي كافة أنحاء المحافظة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء أعمال التحصين، بما يضمن تحقيق المستهدف من الحملة.

وأضاف أن الحملة لا تقتصر على أعمال التحصين فقط، بل تمد لتشمل أيضًا أنشطة توعوية وإرشادية للمربين، للتأكيد على أهمية التحصين الدوري، ورفع الوعي بخطورة الأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها، إلى جانب أعمال التسجيل والترقيم للحيوانات غير المسجلة، بما يسهم في إحكام السيطرة الصحية على الثروة الحيوانية ومتابعتها بشكل دوري.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أهمية تعاون المربين مع فرق التحصين، وتسهيل مهمتهم لتحقيق المستهدف من الحملة، والحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات، بما ينعكس إيجابيًا على الإنتاج الحيواني داخل المحافظة.



