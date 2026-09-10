"أفريكسيم بنك" يكشف عن فرص استثمارية تتخطى 5 مليارات دولار بقطاع الطاقة الأنجولي

أكد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" أن أنجولا تعد واحدة من أهم أسواق الطاقة في أفريقيا، حيث استثمر ما يقارب ملياري دولار في قطاع النفط والغاز بالبلاد.

كما سلّط المنتدى - بحسب بيان للبنك اليوم الخميس- الضوء على مجموعة كبيرة من الفرص المرتقبة عبر قطاع النفط والغاز في أنجولا، بما في ذلك 2.5 مليار دولار لمشروع لوبيتو أويل، ومليار دولار لسوننغول، و1.4 مليار دولار لأموفرت، و280 مليون دولار لإتراكوم.

جاء ذلك خلال منتدى تطوير الموارد المحلية الذي استضافه البنك في لواندا، جامعاً مؤسسات حكومية ومالية وشركات محلية وفاعلين في القطاع لاستكشاف فرص التمويل عبر سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز الأنجولي، ودارت النقاشات حول الكيفية التي يمكن بها للمؤسسات العامة والبنوك المحلية والمشغلين في القطاع والمستثمرين العمل معاً للمضي بهذه الفرص نحو التنفيذ.

وركز المنتدى على الكيفية التي يمكن أن يسهم بها التمويل والشراكات وهياكل الصفقات في دعم نمو الشركات الأنجولية في هذا القطاع، بما في ذلك الفرص المتاحة في تمويل المشاريع، والتمويل التجاري، والبنية التحتية للمراحل النهائية، والتنمية الصناعية.

واستند المنتدى إلى هذا الالتزام من خلال بحث السبل التي يمكن من خلالها تمكين المزيد من الشركات الأنجولية من الانتقال من مجرد المشاركة إلى امتلاك حصص أكبر والتوسع، متى توفرت لها هياكل التمويل والشراكات والترتيبات المناسبة.

وقال هيثم المعايرجي نائب الرئيس التنفيذي لأفريكسيم بنك "أرست أنجولا منصة قوية لقطاع الطاقة لديها، حيث اضطلع أفريكسيم بنك على مدى سنوات بدور مهم في هيكلة التمويل وحشد رؤوس الأموال لدعم تطوير القطاع على نطاق واسع، وتتمحور المرحلة القادمة حول تمكين مزيد من الشركات الأنجولية من الانتقال من المشاركة وتقديم الخدمات إلى امتلاك حصص أكبر، والاضطلاع بأدوار تشغيلية، والتوسع مع الاستفادة من تجارب المشغلين الأفارقة المحليين الناجحين لتحويل هذا الطموح إلى صفقات قابلة للتمويل المصرفي، وبناء الجيل القادم من الشركات الرائدة الوطنية والإقليمية".

وفي كلمتها، قالت برتا رودريغيز عيسى، رئيسة جمعية الشركات المحلية لقطاع النفط في أنجولا (ASSEA) "إن الدولة لا تحقق التصنيع لمجرد أنها تصدر أكثر مما تستورد، بل تتحقق الصناعة عندما تقوم بتحويل مواردها، وتطوير قدراتها الإنتاجية، وبناء شركات قابلة للمنافسة خارج حدودها، ولهذا السبب، فإن شعار أفريكسيم بنك "من الموارد إلى القيمة" يتوافق تمامًا مع أجندة أنجولا للموارد المحلية".

وأضافت: "بالنسبة لجمعية الشركات المحلية لقطاع النفط في أنجولا، لا يمكن حصر الموارد المحلية في مشاركة الشركات المملوكة لأنجولا في عقود فردية أو مؤقتة، بل يجب أن يكون مسارًا متعمّدًا نحو بناء القدرات والتصنيع والتنافسية."

وتناول المنتدى القيود العملية التي تواجه الشركات المحلية، بما في ذلك الحصول على التمويل المناسب، والقابلية للتمويل المصرفي، والقدرة على التنفيذ، والوصول إلى الأسواق، وبحث الكيفية التي يمكن بها لقدرات أفريكسم بنك التمويلية والاستشارية أن تساعد في تذليل هذه العقبات.

كما استخلص المشاركون دروساً من تجربة نيجيريا، حيث وسّعت شركات محلية مثل أواندو (Oando) وهيرز إنرجيز (Heirs Energies) حصص ملكيتها ومواقعها التشغيلية من خلال صفقات استحواذ كبرى.

وأدى استحواذ أواندو على شركة نيجيريان أجيب أويل مقابل 783 مليون دولار إلى زيادة حصصها في الرخص النفطية OMLs 60-63 من 20% إلى 40%، في حين استحوذت هيرز إنرجيز على حصة 45% في الرخصة OML 17 وتولت تشغيل الأصل.

وتوضح هذه الأمثلة كيف يمكن للشركات الأفريقية المحلية أن ترتقي إلى أدوار أكبر في الملكية