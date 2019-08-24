الإفتاء: الهجرة غير الشرعية لا تجوز شرعاً لـ 5 أسباب

ورد سؤال لدار الإفتاء، من سائل يقول"ما حكم الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي نراه ونسمع به في بلادنا هذه الأيام؟.





أجابت الدار، عبر فيسبوك، أن الهجرة غير الشرعية عمل لا يجوز فعله أو الإقدام عليه شرعًا، لما في ذلك من مخالفة ولي الأمر.



