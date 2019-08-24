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ديني

الإفتاء: الهجرة غير الشرعية لا تجوز شرعاً لـ 5 أسباب

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:30 م
الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
محمود ضاحي
ورد سؤال لدار الإفتاء، من سائل يقول"ما حكم الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي نراه ونسمع به في بلادنا هذه الأيام؟.

أجابت الدار، عبر فيسبوك، أن الهجرة غير الشرعية عمل لا يجوز فعله أو الإقدام عليه شرعًا، لما في ذلك من مخالفة ولي الأمر.

وأوضحت الدار أن الهجر غير الشرعية لا تجوز شرعًا لما يكون في بعض صورها من تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوِّغ شرعي، ولما يترتب على هذا النوع من الهجرة من إذلال الإنسان نفسه، ولما في هذه الهجرة من خرق للمعاهدات والعقود الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، ولما يكون في بعض صورها من تزوير وغش وتدليس على سلطات الدولتين المُهَاجَر منها والمُهَاجَر إليها.

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