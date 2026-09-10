«أنتم أهم ناس شغالين معانا».. محافظ الغربية لعمال النظافة بطنطا: حريص عليكم وعلى تعبكم

حرص اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، خلال جولته بشوارع طنطا، على التوقف للحديث مع عدد من عمال النظافة، مؤكدًا لهم تقديره لما يبذلونه من جهد يومي في خدمة المواطنين، وموجهًا لهم رسالة مباشرة: «أنتم أهم ناس شغالين معانا، وأنا حريص عليكم وعلى التعب اللي بتبذلوه.. أنتم الصورة المشرفة لينا».

توجيهات محافظ الغربية

واستمع المحافظ إلى العمال واطمأن على أحوالهم، مؤكدًا أن جهودهم في الشوارع تظهر في كل مكان يحرص المواطن على أن يراه نظيفًا ومنظمًا، وأن ما يقدمونه من عمل يستحق التقدير والاهتمام، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على دعم فرق النظافة وتوفير كل ما يساعدهم على أداء عملهم بالشكل اللائق.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال الجولة، تابع محافظ الغربية أعمال النظافة ورفع المخلفات بعدد من شوارع طنطا، ووجّه باستمرار العمل على مدار اليوم وسرعة التعامل مع أي تجمعات للمخلفات، كما حرص على تكريم العمال ومنحهم كوبونات لشراء مواد غذائية، تقديرًا لجهودهم، في لفتة إنسانية أدخلت الفرحة على نفوسهم.